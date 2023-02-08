Roza Galeri Roza Sağlık Bağırsakları temizleyen şifa kaynağı! Kabızlık sorununu kökten çözen o besin...

Bağırsakları temizleyen şifa kaynağı! Kabızlık sorununu kökten çözen o besin...

Sindirim sistemi genel vücut sağlığının düzenlenmesinden sorumlu, besinlerin emilimi ve atık maddelerin uzaklaştırılmasıyla vücudun genel durumunu iyitleştiren bir organ: Bağırsaklar... Kabızlık gibi kronik sorunlar ise günlük yaşamı oldukça zorlayabilir. Fakat bazı durumlarda doğru beslenme gibi basit çözümlerle sindirim sistemiyle ilgili tüm sorunlardan kurtulabilirsiniz. İşte kabızlığı biterecek olan o besinden birkaçı...

Giriş Tarihi: 08.02.2023 06:43 Güncelleme Tarihi: 08.02.2023 06:45
Bağırsakları temizleyen şifa kaynağı! Kabızlık sorununu kökten çözen o besin...

İrritabl Bağırsak Sendromu (IBS), Gastroözofageal Reflü Hastalığı (GERD), Crohn Hastalığı , divertikülit ve mide ekşimesi gibi belirli durumlar sizi daha ciddi sindirim sorunları için risk altına sokabilir. Bununla birlikte, sağlıklı bir insan bile diyetlerinde lif eksikliği veya probiyotik açısından zengin besinler gibi şeylerden dolayı sindirim sorunları yaşayabilir.

Bağırsakları temizleyen şifa kaynağı! Kabızlık sorununu kökten çözen o besin...

İşte sindiriminizi iyileştirmek için en iyi 15 yiyecek.

Bağırsakları temizleyen şifa kaynağı! Kabızlık sorununu kökten çözen o besin...

YOĞURT

Yoğurt, tipik olarak laktik asit bakterileri tarafından fermente edilmiş sütten yapılır. Sindirim sisteminizde yaşayan ve sindirimi iyileştirmeye yardımcı olan, bağırsaklarınızı sağlıklı tutan iyi bakteriler olan probiyotikler olarak bilinen dost bakterileri içerir.

Bağırsakları temizleyen şifa kaynağı! Kabızlık sorununu kökten çözen o besin...

Probiyotikler bağırsağınızda doğal olarak bulunurken, yoğurt gibi yiyeceklerle alımınızı artırmak sindirimi kolaylaştırabilir. Probiyotikler şişkinlik, kabızlık ve ishal gibi sindirim sorunlarına yardımcı olabilir. Ayrıca laktozun veya süt şekerinin sindirimini iyileştirdiği de gösterilmiştir. Ancak her yoğurt probiyotik içermez. Alışveriş yaparken mutlaka paketin üzerinde "canlı ve aktif kültürler" olup olmadığına bakın.

Bağırsakları temizleyen şifa kaynağı! Kabızlık sorununu kökten çözen o besin...

ELMA

Elmalar, çözünür bir lif olan zengin bir pektin kaynağıdır. Pektin, ince bağırsağınızda sindirimi atlar ve daha sonra kolonunuzdaki dost bakteriler tarafından parçalanır. Dışkı hacmini arttırır ve bu nedenle kabızlık ve ishali gidermek için yaygın olarak kullanılır. Ayrıca bağırsak enfeksiyonları riskinin yanı sıra kolonda iltihaplanma riskini de azalttığı gösterilmiştir.

SON DAKİKA SON DAKİKA