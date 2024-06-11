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Bağırsakların doğal ilacı olduğu keşfedildi! Ne kabızlık bırakıyor ne hazımsızlık...

Hazımsızlık, basit bir rahatsızlık gibi değerlendirilse de sindirim sistemindeki bazı sorunların da belirtisi olabilir. Düzenli bir sindirim sistemi, konforlu bir yaşam sunarken, bu sistemdeki sorunlar kronik hastalıklara neden olabilir ve yaşam kalitesini önemli ölçüde düşürebilir. Bununla mücadele etmek için kullanılan yöntem ise, bunun mutfaklarımızdaki baharat raflarında olduğunu göstermiştir.

Giriş Tarihi: 11.06.2024 17:15 Güncelleme Tarihi: 11.06.2024 17:18
Bağırsakların doğal ilacı olduğu keşfedildi! Ne kabızlık bırakıyor ne hazımsızlık...

Bilim insanları, mutfaklarımızda bulunan bir baharatın ilaçlar kadar etkili olduğunu buldu.

Bağırsakların doğal ilacı olduğu keşfedildi! Ne kabızlık bırakıyor ne hazımsızlık...

Kurkumin, curcuma longa bitkisinin kökünden elde edilen zerdeçalde bulunan doğal aktif bir bileşendir. Bu bileşen, etkili sonuçlar elde etmenize yardımcı olur.

Bağırsakların doğal ilacı olduğu keşfedildi! Ne kabızlık bırakıyor ne hazımsızlık...

Güneydoğu Asya'da uzun süredir iltihap karşıtı ve antimikrobiyal özellikleri nedeniyle "doğal bir tıbbi ilaç" olarak kullanılıyordu.

Bağırsakların doğal ilacı olduğu keşfedildi! Ne kabızlık bırakıyor ne hazımsızlık...

Tayland'daki Chulalongkorn Üniversitesi'nden araştırmacılar, 18 ila 70 yaşları arasındaki 206 kişinin tekrarlayan mide rahatsızlığı olan hazımsızlığı kaydetti.

Bağırsakların doğal ilacı olduğu keşfedildi! Ne kabızlık bırakıyor ne hazımsızlık...

Elde edilen sonuçlara dayanarak, zerdeçalın ne kadar etkili olduğunu göstermek için yürüttükleri araştırma, şaşırtıcı sonuçlar üretti.

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