Roza Galeri Roza Sağlık Bağırsaklarınıza yapacağınız en büyük kötülük! İlk lokmada çürütme etkisi gösteriyor: Sakın yemeyin...

Bağırsaklarınıza yapacağınız en büyük kötülük! İlk lokmada çürütme etkisi gösteriyor: Sakın yemeyin...

Organların düzenli işleyişi için beslenme büyük önem taşıyor. Bu noktada dikkat edilmesi gerekenler arasında neleri tükettiğiniz kadar neleri "tüketmemeniz gerektiği" de bulunuyor. İşte yediğinizde sindirim sisteminde büyük riskler ortaya çıkarabilen o besinler...

Giriş Tarihi: 17.04.2023 08:46 Güncelleme Tarihi: 17.04.2023 08:53
Bağırsaklarınıza yapacağınız en büyük kötülük! İlk lokmada çürütme etkisi gösteriyor: Sakın yemeyin...

Lifli bazı yiyeceklerin sindirimi iyileştirmeye ve dengeli bir bağırsağı desteklemeye yardımcı olabileceği gibi, diğer yiyecekler de ters bir etki gösterebilir.

Bağırsaklarınıza yapacağınız en büyük kötülük! İlk lokmada çürütme etkisi gösteriyor: Sakın yemeyin...

Kilo alımı, rahatsızlık ve yiyecekler oldukça zararlı olabilir. Ayrıca metabolizmayı da yavaşlatma faktörüne bağlıdır.

Bağırsaklarınıza yapacağınız en büyük kötülük! İlk lokmada çürütme etkisi gösteriyor: Sakın yemeyin...

Sindirim sorunlarını azaltmak için, yeme alışkanlıkları genel anlamda üst düzeyde tutmak büyük önem taşıyor.

Bağırsaklarınıza yapacağınız en büyük kötülük! İlk lokmada çürütme etkisi gösteriyor: Sakın yemeyin...

Özellikle belirli besin grupları, bağırsaklarınızda büyük hasarlara neden olabilir, genel sağlığı büyük oranda bozabilir. İşte kendinizi korumanız gereken o besinler…

Bağırsaklarınıza yapacağınız en büyük kötülük! İlk lokmada çürütme etkisi gösteriyor: Sakın yemeyin...

HAMUR İŞİ

Aşırıya kaçmadan tüketilebilecek bir kahvaltı seçeneği olsa da, simit, poğaça ve açma gibi kahvaltılık hamur işleri, genellikle en yoğun işlenmiş gıdalar arasında yer alır.

Bu da iyi bir bağırsak sağlığını isteyenler için tüketmemeleri gereken besinlerin başında geliyor. Üstelik yoğun kalori içermelerinin dışında, tok tutabilme kapasiteleri de oldukça düşüktür.

SON DAKİKA SON DAKİKA