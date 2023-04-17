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Bağırsaklarınıza yapacağınız en büyük kötülük! İlk lokmada çürütme etkisi gösteriyor: Sakın yemeyin...
Bağırsaklarınıza yapacağınız en büyük kötülük! İlk lokmada çürütme etkisi gösteriyor: Sakın yemeyin...
Organların düzenli işleyişi için beslenme büyük önem taşıyor. Bu noktada dikkat edilmesi gerekenler arasında neleri tükettiğiniz kadar neleri "tüketmemeniz gerektiği" de bulunuyor. İşte yediğinizde sindirim sisteminde büyük riskler ortaya çıkarabilen o besinler...
Giriş Tarihi: 17.04.2023 08:46
Güncelleme Tarihi: 17.04.2023 08:53