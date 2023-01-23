Bağırsaklarınızı yeniliyor, sindirim sistemini düzenliyor! Tıkanıklık diye bir şey kalmayacak

Bitkisel çaylar ve detoks takviyelerinin egzotik karışımlarının tümü, kolonunuzu toksinlerden ve atıklardan temizleme vaadiyle kolon kanseri riskinizi azaltmayı hedefler. Ancak Mayo Clinic, bu kolon temizleme ürünlerinin yararlı bir şey yaptığına dair hiçbir kanıt olmadığını ve hatta dehidrasyon, enfeksiyon ve rektal yırtılma gibi zararlı etkileri olabileceğini açıklıyor.