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Bağırsaklarınızı yeniliyor, sindirim sistemini düzenliyor! Tıkanıklık diye bir şey kalmayacak

Sindirim sisteminde ortaya çıkan çeşitli sorunlar, özellikle günlük yaşamdaki alışkanlıklar, beslenme stilleri ile birlikte kendini gösteriyor. Kolon kanseri gibi riskli kanserlere de zemin hazırlayan karşı kendinizi koruyabilmek için yapmanız gereken en önemli şeylerden biri; beslenme sisteminizde yapabileceğiniz değişiklikler. İşte sindirim sisteminizi düzenleyen besinler...

Giriş Tarihi: 23.01.2023 08:55 Güncelleme Tarihi: 23.01.2023 15:47
Bağırsaklarınızı yeniliyor, sindirim sistemini düzenliyor! Tıkanıklık diye bir şey kalmayacak

Yale Medicine, günümüzde 55 yaşın altındakilerin hastalığa yakalanma olasılığının neredeyse yüzde 60 daha fazla olduğunu bildiriyor. 2030 yılına kadar araştırmacılar, kolon kanserinin 20 ila 49 yaş arasındaki insanlar için bir numaralı ölüm nedeni olmasını bekliyor.

Bağırsaklarınızı yeniliyor, sindirim sistemini düzenliyor! Tıkanıklık diye bir şey kalmayacak

Cleveland Clinic'te kolorektal cerrah olan Michael A. Valente, "Kötüleşen bir diyet de dahil olmak üzere çevrenin bu artışta rol oynadığını düşünüyoruz" diyor. CDC (Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri) kolorektal kanser taraması tavsiyesini 45 yaşına indirdi ve Yale Medicine doktorları, 20 yaşındaki insanların kolon kanseri uyarı işaretlerini anlamasını tavsiye ediyor.

Bağırsaklarınızı yeniliyor, sindirim sistemini düzenliyor! Tıkanıklık diye bir şey kalmayacak

Bitkisel çaylar ve detoks takviyelerinin egzotik karışımlarının tümü, kolonunuzu toksinlerden ve atıklardan temizleme vaadiyle kolon kanseri riskinizi azaltmayı hedefler. Ancak Mayo Clinic, bu kolon temizleme ürünlerinin yararlı bir şey yaptığına dair hiçbir kanıt olmadığını ve hatta dehidrasyon, enfeksiyon ve rektal yırtılma gibi zararlı etkileri olabileceğini açıklıyor.

Bağırsaklarınızı yeniliyor, sindirim sistemini düzenliyor! Tıkanıklık diye bir şey kalmayacak

Mantık basit: Sağlıklı bir bağırsak kendini doğal olarak temizler. Bu nedenle, vücudunuzdaki atıkları temizlemek için sihirli bir iksire ihtiyacınız olmasa da, diyetinizdeki doğru gıdalar uzun süreli bağırsak sağlığını destekleyebilir.

Bağırsaklarınızı yeniliyor, sindirim sistemini düzenliyor! Tıkanıklık diye bir şey kalmayacak

BESLENME SİSTEMİNİZ BAĞIRSAKLARINIZI DOĞAL OLARAK TEMİZLENME YÖNTEMİ

Dr. Valente, gıdaları sindirme konusunda ince bağırsak büyük bir iş yapsa da, gıdanın nemi sindirmek için kalın bağırsağın büyük bir önem taşıdığını belirtiyor. Kalın bağırsak, besinlerdeki suyu sindirmek için yeniden sisteminize dahil eder.

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