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Bağırsaklarınızı yeniliyor, sindirim sistemini düzenliyor! Tıkanıklık diye bir şey kalmayacak
Bağırsaklarınızı yeniliyor, sindirim sistemini düzenliyor! Tıkanıklık diye bir şey kalmayacak
Sindirim sisteminde ortaya çıkan çeşitli sorunlar, özellikle günlük yaşamdaki alışkanlıklar, beslenme stilleri ile birlikte kendini gösteriyor. Kolon kanseri gibi riskli kanserlere de zemin hazırlayan karşı kendinizi koruyabilmek için yapmanız gereken en önemli şeylerden biri; beslenme sisteminizde yapabileceğiniz değişiklikler. İşte sindirim sisteminizi düzenleyen besinler...
Giriş Tarihi: 23.01.2023 08:55
Güncelleme Tarihi: 23.01.2023 15:47