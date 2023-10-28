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Bağışıklığı demir gibi yapıyor! 6 tane yediğinizde soğuk algınlığına kalkan oluyor

Havaların soğumasıyla birlikte hasta olmak her ne kadar kaçınılmaz gibi görünse de aslında korunmak mümkün. Tükettiğiniz besinler sayesinde bağışıklık sisteminizi destekleyerek hastalıklara karşı güçlü bir şekilde mücadele edebilirsiniz. İşte soğuk algınlığından gribe pek çok hastalığa kalkan oluşturan o besin ve detayları…

Giriş Tarihi: 28.10.2023 09:24 Güncelleme Tarihi: 28.10.2023 09:28
Bağışıklığı demir gibi yapıyor! 6 tane yediğinizde soğuk algınlığına kalkan oluyor

Bağışıklık sistemi, vücudun hastalıklara karşı korunmasını sağlayan savunma sistemine denilir. Bağışıklık sisteminin güçlü olması, soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklara karşı vücudu korur.

Bağışıklığı demir gibi yapıyor! 6 tane yediğinizde soğuk algınlığına kalkan oluyor

Bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlayan besinler şöyle;

Bağışıklığı demir gibi yapıyor! 6 tane yediğinizde soğuk algınlığına kalkan oluyor

KIŞIN VAZGEÇİLMEZİ: MANDALİNA

Bağışıklığı güçlendiren en etkili besinlerden biri mandalinadır. Mandalina, zengin bir C vitamini kaynağı olduğu için bağışıklık sistemine yararlıdır ve bağışıklık sisteminin güçlendirilmesini sağlar.

Bağışıklığı demir gibi yapıyor! 6 tane yediğinizde soğuk algınlığına kalkan oluyor

İçeriğinde A, B, B1, B2, B3, B9 vitaminleri, potasyum, magnezyum, kalsiyum, sodyum, demir, potasyum ve fosfor gibi vitamin ve mineralleri barındırır.

Bağışıklığı demir gibi yapıyor! 6 tane yediğinizde soğuk algınlığına kalkan oluyor

Mandalinadaki C vitamini, vücudun korunmasını sağlayan T hücrelerinin fonksiyonunu etkiler. Böylece bağışıklık sisteminin bakteri ve virüslerden korunmasını destekler. Bağışıklığı soğuk algınlığına karşı korur. C vitamini, besinlerden alınan demirin emiliminin artırılmasını sağlar.

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