Bağışıklığı demir gibi yapıyor! 6 tane yediğinizde soğuk algınlığına kalkan oluyor

KIŞIN VAZGEÇİLMEZİ: MANDALİNA

Bağışıklığı güçlendiren en etkili besinlerden biri mandalinadır. Mandalina, zengin bir C vitamini kaynağı olduğu için bağışıklık sistemine yararlıdır ve bağışıklık sisteminin güçlendirilmesini sağlar.