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Bağışıklığı demir gibi yapıyor! 6 tane yediğinizde soğuk algınlığına kalkan oluyor
Bağışıklığı demir gibi yapıyor! 6 tane yediğinizde soğuk algınlığına kalkan oluyor
Havaların soğumasıyla birlikte hasta olmak her ne kadar kaçınılmaz gibi görünse de aslında korunmak mümkün. Tükettiğiniz besinler sayesinde bağışıklık sisteminizi destekleyerek hastalıklara karşı güçlü bir şekilde mücadele edebilirsiniz. İşte soğuk algınlığından gribe pek çok hastalığa kalkan oluşturan o besin ve detayları…
Giriş Tarihi: 28.10.2023 09:24
Güncelleme Tarihi: 28.10.2023 09:28