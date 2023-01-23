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Bağışıklığın doğal yükselticisi! Her gün 1 porsiyonu hastalıklardan kalkan gibi koruyacak!

Sağılığımızı korumak için güçlü bir bağışıklığa sahip olmak da büyük önem taşır. Bunun için ise tüketebileceğimiz belirli besinler bulunmaktadır. Gerek içeriğindeki mineraller gerekse vitaminler sayesinde bazı yiyecekler sağlığımız için diğer seçeneklerin önüne geçmektedir. Bu alanda en etkili olanların başında ise yoğurt gelmektedir. Çok besleyicidir ve düzenli olarak yoğurt yemek sağlığınızın çeşitli yönlerde iyileştirebilir. Örneğin yoğurdun kalp hastalığı ve osteoporoz riskini azalttığı ve kilo yönetimine yardımcı olduğu bulunmuştur.