Bağışıklık sistemini çelik gibi yapan o sır! Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez açıkladı: "Günde en az 2 porsiyon..."

Güvenilir kaya tuzları da katkısız sofra tuzları da az olmak kaydıyla yemeklere, çorbalara, salatalara eklenebilir. Ama toplamda günde 1 silme tatlı kaşığını geçmemek kaydıyla. Kaya tuzları ve diğer tüm tuzlar iyotlu ve iyotsuz olarak 2 çeşittir. Kaya tuzunda eser miktarda iyot içerebilir bu miktar iyot yetersizliğini yerine koyacak miktarda değildir. Kaya tuzları iyotla zenginleştirildiğinde makul miktarda aynen iyot ile zenginleştirilmiş sofra tuzu gibi tercih edilebilir. Tuzun rengi, sodyum dışındaki mineral içeriği, kristal olup olmamasının genel sağlık için farkı bulunmamaktadır. Tuz seçerken doğal kaynak olması, rafinasyona uğramaması ve iyot ile zenginleştirilmiş olması yeterlidir.