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Bakım yapmak isterken cildinizi mahvetmeyin! Cildi tahriş edip kanser riskini artırıyor…

Pürüzsüz ve ışıltılı bir cilde sahip olmak birçok kişinin istediği bir durumdur. İstediğiniz cildi elde etmek için çeşitli bakımlar yapıyor olabilirsiniz. Konu ile ilgili sosyal medyada çıkan bazı cilt bakım akımları hakkında konuşan dermatologlar önemli uyarılarda bulundular. Yapılan yanlış cilt bakımı sonucu ciltte kızarma, kaşıntı, tahriş ve hatta kansere neden olabilen sonuçlar meydana gelebileceğini açıkladılar.

Giriş Tarihi: 06.11.2024 11:16 Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 11:16
Bakım yapmak isterken cildinizi mahvetmeyin! Cildi tahriş edip kanser riskini artırıyor…

Parlak ve sağlıklı cilt elde etmek için çeşitli cilt bakımları yapıyor olabilirsiniz ancak, bazı bakımlar cildinizi pürüzsüz yapmak yerine cilt yapınızı bozabilir. Sosyal medyadaki cilt bakımı ile ilgili konuşan uzmanlar, kendilerinin asla uygulamayacağı cilt bakımı trendlerini yorumladılar. İşte detaylar…

Bakım yapmak isterken cildinizi mahvetmeyin! Cildi tahriş edip kanser riskini artırıyor…

FAZLA ÜRÜN KULLANIMI

Sosyal medyada paylaşılan bakım paylaşımlarından biri de, uyandıklarında geceden kalan maskeleri cildinden temizleyen kullanıcıların videoları oluyor.

Bakım yapmak isterken cildinizi mahvetmeyin! Cildi tahriş edip kanser riskini artırıyor…

Bu akımda kullanıcılar gece ciltlerine uygulamış oldukları kağıt maskeleri ve ağız bantlarını sabah uyandıklarına çıkarıyorlar.

Bakım yapmak isterken cildinizi mahvetmeyin! Cildi tahriş edip kanser riskini artırıyor…

Uyku öncesi bu maskeleri cildine uygulamadan önce başka cilt bakım ürünleri de kullanıyorlar.

Bakım yapmak isterken cildinizi mahvetmeyin! Cildi tahriş edip kanser riskini artırıyor…

Dermatolog Dr. Brendan Camp, cilt üzerinde çok fazla ürün kullanımının cilt bariyerini bozup cildi tahriş edebileceğini anlattı.

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