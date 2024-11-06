Bakım yapmak isterken cildinizi mahvetmeyin! Cildi tahriş edip kanser riskini artırıyor…

Pürüzsüz ve ışıltılı bir cilde sahip olmak birçok kişinin istediği bir durumdur. İstediğiniz cildi elde etmek için çeşitli bakımlar yapıyor olabilirsiniz. Konu ile ilgili sosyal medyada çıkan bazı cilt bakım akımları hakkında konuşan dermatologlar önemli uyarılarda bulundular. Yapılan yanlış cilt bakımı sonucu ciltte kızarma, kaşıntı, tahriş ve hatta kansere neden olabilen sonuçlar meydana gelebileceğini açıkladılar.