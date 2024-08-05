Basit bir öksürük deyip geçmeyin! Meğer kanserin ilk belirtisiymiş…

Vücudumuz bize sahip olduğu bazı hastalıklar ile ilgili çeşitli sinyaller gönderir. Bu sinyaller bazen ciltte çıkan bir leke olabileceği gibi bazen de üzerinde durmadığımız basit bir soğuk algınlığı sanabileceğimiz öksürük de olabilir. Akciğer kanserinin birçok belirtisi olabildiği bazıları öne çıkmaktadır. Peki oldukça tehlikeli olan bu kanser türünün dikkat edilmesi gereken belirtileri nelerdir? İşte akciğer kanserinin olası belirtileri ve kanseri önlemek için tüketebileceğiniz besinler…