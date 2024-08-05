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Basit bir öksürük deyip geçmeyin! Meğer kanserin ilk belirtisiymiş…

Vücudumuz bize sahip olduğu bazı hastalıklar ile ilgili çeşitli sinyaller gönderir. Bu sinyaller bazen ciltte çıkan bir leke olabileceği gibi bazen de üzerinde durmadığımız basit bir soğuk algınlığı sanabileceğimiz öksürük de olabilir. Akciğer kanserinin birçok belirtisi olabildiği bazıları öne çıkmaktadır. Peki oldukça tehlikeli olan bu kanser türünün dikkat edilmesi gereken belirtileri nelerdir? İşte akciğer kanserinin olası belirtileri ve kanseri önlemek için tüketebileceğiniz besinler…

Giriş Tarihi: 05.08.2024 12:29 Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 12:29
Basit bir öksürük deyip geçmeyin! Meğer kanserin ilk belirtisiymiş…

Akciğer kanseri, akciğerde meydana gelen zararlı hücrelerin kontrolsüz ve hızlı bir şekilde büyüyüp mutasyon yaşamasından meydana gelir. Bu kanser türünün yaygın belirtileri arasında nefes darlığı, ses kısıklığı, uzun süreli ve geçmeyen öksürük, ani kilo kaybı bulunur. Tedavi edilmediğinde ölümcül sonuçları olan bu kanser türünün erken teşhisi oldukça önemlidir.

Basit bir öksürük deyip geçmeyin! Meğer kanserin ilk belirtisiymiş…

Not: Akciğer kanseri olduğunuza dair şüpheleriniz varsa daha doğru bir teşhis için doktora başvurmanız önerilir.

Basit bir öksürük deyip geçmeyin! Meğer kanserin ilk belirtisiymiş…

AKCİĞER KANSERİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

GEÇMEYEN ÖKSÜRÜK

Akciğer hücrelerindeki kanserin oluşumunu sağlayan tümörler solunum yolunu daraltır.

Basit bir öksürük deyip geçmeyin! Meğer kanserin ilk belirtisiymiş…

Bu durum ise mukusun vücut dışına çıkmasını önler.

Basit bir öksürük deyip geçmeyin! Meğer kanserin ilk belirtisiymiş…

Böylece akciğer kanserinin ilk belirtilerinden biri olan geçmeyen ve şiddetli öksürük oluşur.

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