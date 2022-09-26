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Basit bir vitamin eksikliği deyip geçmeyin! Bunama riskinde %68 artışa neden oluyor

Düzenli bir beslenme sistemi, tüm organların işlevi için hayati bir öneme sahip. Beslenme yetersizliği ile ortaya çıkabilen vitamin eksikliği, basitmiş gibi görünse de aslında ilerleyen yaşlarda karşılaşılan Alzheimer, Demans gibi nörodejeneratif hastalıklara da zemin hazırlıyor. İşte o vitamin eksikliğinin ortaya çıkardığı riskler...

Giriş Tarihi: 26.09.2022 13:11 Güncelleme Tarihi: 26.09.2022 13:19
Basit bir vitamin eksikliği deyip geçmeyin! Bunama riskinde %68 artışa neden oluyor

Dünyanın bunama rahatsızlığına karşı yaklaşımı, büyük oranda değişiklik gösterdi. Geçmiş yıllarda, yaşlanma sürecinin kaçınılmaz bir parçası olarak görülürken, günümüzde önlenebilir bir sağlık problemi olarak değerlendiriliyor.

Basit bir vitamin eksikliği deyip geçmeyin! Bunama riskinde %68 artışa neden oluyor

20. yüzyılın ikinci yarısında bilim insanları, bunamanın bir hastalık olduğunu keşfettiler. Bu sayede demansın tedavi edilebilen ve potansiyel olarak iyileştirilebilen diğer hastalıklar gibi olduğunu fark ettiler.

Basit bir vitamin eksikliği deyip geçmeyin! Bunama riskinde %68 artışa neden oluyor

Günümüzde dünya çapında 50 milyon kişi demans ile yaşamak zorunda. Üstelik uzmanlar, 2030'da bu sayının 75 milyona, 2050'de ise 131,5 milyona yükseleceğini tahmin ediyor.

Basit bir vitamin eksikliği deyip geçmeyin! Bunama riskinde %68 artışa neden oluyor

Yeni tedavilere giden zorlu bir yol olsa da oldukça önemli veriler elde edildi. Bu sayede beyinde ortaya çıkan hasarlara karşı doğru adımlar atıldığında demans veya diğer adıyla bunama, büyük oranda engellenebilir.

Basit bir vitamin eksikliği deyip geçmeyin! Bunama riskinde %68 artışa neden oluyor

Yakın zamanda elde edilen verilere göre, bugün doğan her üç kişiden birinin yaşamları boyunca bunama riski ile karşı karşıya kalabileceğini gösteriyor.

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