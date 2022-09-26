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Basit bir vitamin eksikliği deyip geçmeyin! Bunama riskinde %68 artışa neden oluyor
Basit bir vitamin eksikliği deyip geçmeyin! Bunama riskinde %68 artışa neden oluyor
Düzenli bir beslenme sistemi, tüm organların işlevi için hayati bir öneme sahip. Beslenme yetersizliği ile ortaya çıkabilen vitamin eksikliği, basitmiş gibi görünse de aslında ilerleyen yaşlarda karşılaşılan Alzheimer, Demans gibi nörodejeneratif hastalıklara da zemin hazırlıyor. İşte o vitamin eksikliğinin ortaya çıkardığı riskler...
Giriş Tarihi: 26.09.2022 13:11
Güncelleme Tarihi: 26.09.2022 13:19