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Ben de mizantrop muyum? Tıkla sen de hesapla puanınız 20'den fazlaysa...

Psikoloji uzmanları, 'ben çağı' diye tanımlıyor yaşadığımız dönemi. 'Başarıya giden yolda her şey mübahtır' mantığının ön planda olduğu, kişisel çıkarların her şeyin üstünde tutulduğu günümüzde, insanı insandan soğutan pek çok etken var. Tam da bu yüzden, 'insan sevmeme, insandan kaçma' hastalığı olarak bilinen, psikolojinin mizantropi diye isimlendirdiği rahatsızlığın arttığı görüşünde birleşiyor ruh sağlığı profesyonelleri... İnsan içine çıkmama, izole olma, kimseye tahammül edememe, her türlü sosyallikten kaçınma ve insana karşı yoğun nefret duygularıyla baş gösteren mizantropinin ne olduğunu, neden arttığını, gerçek vaka örnekleriyle araştırdık...

GÖKSAN GÖKTAŞ
Giriş Tarihi: 15.01.2023 10:52 Güncelleme Tarihi: 15.01.2023 10:53
Ben de mizantrop muyum? Tıkla sen de hesapla puanınız 20’den fazlaysa...

Çoğu hastalık, rahatsızlık insanlık kadar eskidir... Mevzu psikoloji olunca da durum böyle... Ama bazı çağlar, bazı dönemler bazı rahatsızlıkları tetikler. Yayılmasına neden olur... Uzmanlar günümüzü 'narsisizm çağı' olarak nitelendiriyor. Herkesin öncelikle kendisini düşündüğü, "Başarı için her yol mübahtır" mantığının hakim olduğu bir dünyadayız. Batı kaynaklı kişisel gelişim akımları da bu durumu körüklüyor yıllardır, insana "Sen teksin, özelsin, her şey senin için var" diyerek... Bu durum da sadece kendini düşünen, bencil, benmerkezci insanlar yaratıyor...

Ben de mizantrop muyum? Tıkla sen de hesapla puanınız 20’den fazlaysa...

İşte yine psikolojinin kadim rahatsızlıklarından (bazı uzmanlara üzere 'tutum'larından) mizantropi, yani bir nevi 'insan sevmeme hastalığı' da, uzmanlara göre son dönem artışta. İnsan bencilleştikçe, güven azalıyor... İnsana güvenmeme duygusu, yani güven istismarı travmaları, insanı insandan soğutuyor. Sosyal medyanın yarattığı asosyallik de bunu körüklüyor... İnsan sevmemek, insandan kaçmak yayılıyor... İnsan sevmeme rahatsızlığı olarak bilinen mizantropiden muzdarip olan kişilere de mizantrop diyor psikoloji bilimi...

Ben de mizantrop muyum? Tıkla sen de hesapla puanınız 20’den fazlaysa...

Psikiyatr Cem Keçe, "Mizantropi, insan türüne, insan davranışına veya insan doğasına yönelik genel nefret, hoşnutsuzluk, güvensizlik veya hor görme duygularıyla karakterize olan psikolojik ve sosyal bir tutumdur" diye başlıyor söze ve şöyle devam ediyor: "Bu olumsuz tutum yalnızca bazı kişilere veya insan gruplarına değil, bir bütün olarak insanlığa yöneliktir. Mizantropi terimi Yunanca nefret anlamına gelen 'misos' ve insan anlamına gelen 'antropos' kelimelerinden gelir."

Ben de mizantrop muyum? Tıkla sen de hesapla puanınız 20’den fazlaysa...

Peki bir insan, neden mizantrop olur? Altında hangi sebepler yatar bu durumun? Uzman Klinik Psikolog Aysu Çelenoğlu anlatıyor: "Mizantropinin birçok sebebi olabilir. Özellikle çocukluk dönemi travmalarının, yetişkinlik döneminde bazı ruhsal hastalıklara yol açtığı bilinmektedir. Yaşanılan travma sonucunda kişi; insanlardan uzak durmaya, nefret etmeye ve onlara güvenmemeye yönelik negatif belirtiler gösterebilir. Yine çocukluk döneminde; yeterince ebeveyn sevgisi görememiş ve ihtiyaçları giderilmemiş kişiler, duygusal açıdan bir denge oluşturamazlar ve kendilerini ifade etmekte güçlük yaşarlar. Bu durum, mizantropiye sebep olabilir."

Ben de mizantrop muyum? Tıkla sen de hesapla puanınız 20’den fazlaysa...

"İnsanın insandan kaçışını kolaylaştıran ve hızlandıran bir çağda yaşıyor gibiyiz... Ne dersiniz, bu konudaki gözlemleriniz neler?" sorusunu yönelttiğimiz Psikolojik Danışman Aleyna Nazlıcan Aday ise şöyle açıklık getiriyor konuya... Ona göre narsisizm ve mizantropi arasında sıkı bir bağ var: "Narsisizm ve mizantropi için 'ikiz kardeşler' tabirini kullanmakta bir sakınca görmüyorum. Mizantropi çoğunlukla narsistik kişilik bozukluğu ile birlikte görülen bir hastalıktır. Her ikisinin temelinde de kişi hayatının merkezine kendisini koyar. Narsistik bireylerle, kendilerini yüceltme konusunda ortak özellikler sergileseler de hayatlarında insanı konumlandırma açısından farklılaşmaktadırlar."

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