Ben de mizantrop muyum? Tıkla sen de hesapla puanınız 20’den fazlaysa...

Çoğu hastalık, rahatsızlık insanlık kadar eskidir... Mevzu psikoloji olunca da durum böyle... Ama bazı çağlar, bazı dönemler bazı rahatsızlıkları tetikler. Yayılmasına neden olur... Uzmanlar günümüzü 'narsisizm çağı' olarak nitelendiriyor. Herkesin öncelikle kendisini düşündüğü, "Başarı için her yol mübahtır" mantığının hakim olduğu bir dünyadayız. Batı kaynaklı kişisel gelişim akımları da bu durumu körüklüyor yıllardır, insana "Sen teksin, özelsin, her şey senin için var" diyerek... Bu durum da sadece kendini düşünen, bencil, benmerkezci insanlar yaratıyor...

