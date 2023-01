Roza Galeri Roza Sağlık Ben de mizantrop muyum? Tıkla sen de hesapla puanınız 20'den fazlaysa...

Psikoloji uzmanları, 'ben çağı' diye tanımlıyor yaşadığımız dönemi. 'Başarıya giden yolda her şey mübahtır' mantığının ön planda olduğu, kişisel çıkarların her şeyin üstünde tutulduğu günümüzde, insanı insandan soğutan pek çok etken var. Tam da bu yüzden, 'insan sevmeme, insandan kaçma' hastalığı olarak bilinen, psikolojinin mizantropi diye isimlendirdiği rahatsızlığın arttığı görüşünde birleşiyor ruh sağlığı profesyonelleri... İnsan içine çıkmama, izole olma, kimseye tahammül edememe, her türlü sosyallikten kaçınma ve insana karşı yoğun nefret duygularıyla baş gösteren mizantropinin ne olduğunu, neden arttığını, gerçek vaka örnekleriyle araştırdık...