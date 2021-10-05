Beyin hücrelerini öldürdüğü ortaya çıktı! Bu zararını kimse bilmiyordu...

Her gün tükettiğimiz besinler beyin sağlığını doğrudan etkiliyor. Nöroloji Akademisi tarafından yapılan araştırmaya göre; dört gün boyunca yağlı ve şekerli besinler tüketildiğinde beyinde hasar meydana geliyor. Yapılan araştırmalar, bilmeden tükettiğimiz birçok besinin bilişsel sağlığı bozduğunu ortaya çıkardı. Peki, hangi besinler beyni doğrudan etkiliyor? İşte beyin sağlığını doğrudan etkileyen besinler...

Yeni bir araştırmaya göre; yağlı ve şekerli bir diyet sadece dört gün içinde hafızanıza, dikkatinize ve ruh halinize zarar verebilir.

Nöroloji Akademisi tarafından yapılan araştırmaya göre; yağlı ve şekerli gıdalar zararlı, öyle ki dört gün içinde hafızaya zarar verebiliyor.

Çalışmada, 4 gün boyunca kahvaltıda yüksek yağlı ve şekerli yiyen katılımcıların verileri incelendi. Yağ ve şeker içeren beslenme programının kişinin düşünme ve hatırlama gibi becerilerini kötü yönde etkileyerek bilişsel sağlığını bozduğu belirlendi.

Oxford Üniversitesi'nde yapılan bir başka deney ise, yüksek yağlı diyetin beş gün boyunca tüketildiğinde, dikkat ve hafıza fonksiyonunun yanı sıra ruh hali değişimlerine de yol açtığını gösterdi.