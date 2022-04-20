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Beyin hücrelerini öldüren besin! Her gün bilmeden tüketiyoruz...

Neredeyse her gün tükettiğimiz bazı besinlerin beyin hücrelerini öldürdüğü ve beyin yapısını bozduğu ortaya çıktı. Beslenme düzeninin beyni doğrudan etkilediğini, tüketilen besinlerin içeriklerine dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan uzmanlar yağlı ve şekerli besinlerin beyine olan etkisine dikkat çekti. Yapılan çalışmaya göre, dört gün boyunca üst üste kahvaltıda yağlı ve şekerli gıdalar tüketen kişilerin hatırlama ve düşünme becerilerinin olumsuz etkilendiği ortaya çıktı. Peki, hangi besinler bilişsel sağlığı bozuyor? Beyni direkt etkileyen ve zarar veren besinler hangileri? İşte beyin hücrelerini öldüren besinler...

Giriş Tarihi: 20.04.2022 11:57 Güncelleme Tarihi: 20.04.2022 11:57
Beyin hücrelerini öldüren besin! Her gün bilmeden tüketiyoruz...

Beyin hücrelerini öldüren besin! Her gün bilmeden tüketiyoruz...

Yeni bir araştırmaya göre; yağlı ve şekerli bir diyet sadece dört gün içinde hafızanıza, dikkatinize ve ruh halinize zarar verebilir.

Beyin hücrelerini öldüren besin! Her gün bilmeden tüketiyoruz...

Beyin hücrelerini öldüren besin! Her gün bilmeden tüketiyoruz...

Nöroloji Akademisi tarafından yapılan araştırmaya göre; yağlı ve şekerli gıdalar zararlı, öyle ki dört gün içinde hafızaya zarar verebiliyor.

Beyin hücrelerini öldüren besin! Her gün bilmeden tüketiyoruz...

Beyin hücrelerini öldüren besin! Her gün bilmeden tüketiyoruz...

Çalışmada, 4 gün boyunca kahvaltıda yüksek yağlı ve şekerli yiyen katılımcıların verileri incelendi. Yağ ve şeker içeren beslenme programının kişinin düşünme ve hatırlama gibi becerilerini kötü yönde etkileyerek bilişsel sağlığını bozduğu belirlendi.

Beyin hücrelerini öldüren besin! Her gün bilmeden tüketiyoruz...

Beyin hücrelerini öldüren besin! Her gün bilmeden tüketiyoruz...

Oxford Üniversitesi'nde yapılan bir başka deney ise, yüksek yağlı diyetin beş gün boyunca tüketildiğinde, dikkat ve hafıza fonksiyonunun yanı sıra ruh hali değişimlerine de yol açtığını gösterdi.

Beyin hücrelerini öldüren besin! Her gün bilmeden tüketiyoruz...

Beyin hücrelerini öldüren besin! Her gün bilmeden tüketiyoruz...

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