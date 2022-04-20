Beyin hücrelerini öldüren besin! Her gün bilmeden tüketiyoruz...

Neredeyse her gün tükettiğimiz bazı besinlerin beyin hücrelerini öldürdüğü ve beyin yapısını bozduğu ortaya çıktı. Beslenme düzeninin beyni doğrudan etkilediğini, tüketilen besinlerin içeriklerine dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan uzmanlar yağlı ve şekerli besinlerin beyine olan etkisine dikkat çekti. Yapılan çalışmaya göre, dört gün boyunca üst üste kahvaltıda yağlı ve şekerli gıdalar tüketen kişilerin hatırlama ve düşünme becerilerinin olumsuz etkilendiği ortaya çıktı. Peki, hangi besinler bilişsel sağlığı bozuyor? Beyni direkt etkileyen ve zarar veren besinler hangileri? İşte beyin hücrelerini öldüren besinler...