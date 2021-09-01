Beyin için en önemli gıda açıklandı! İşte beyin için en zararlı ve en sağlıklı besinler...

Sağlık problemleri yaş aldıkça ortaya çıkmaya başlıyor. Bu yüzden beslenmeye dair önem her geçen gün artmaktadır. Birçok kişi diyabet, tansiyon, kalp ve damar hastalıklarına karşı korunmak için sağlıklı besinlerden destek alıyor. Peki beyin sağlığını korumak için hangi gıdalardan yararlanmalıyız? İşte beyin sağlığını koruyan ve tükettiğinizde beyne zarar verebilecek olan tehlikeli gıdalar...
Prof. Dr. Esra Kaytan Sağlam, kanser tedavisinde gereksiz tetkik ve tedavilerden kaçınmak gerektiğine dikkati çekerek, Türkiye'de tetkik sayısının yüksek olduğunu kaydetti.
Prof. Dr. Sağlam, gelir grubuna göre hastalıkların çeşitlilik gösterdiğini ifade ederek, "Prostat kanseri iyi beslenen, yüksek protein alan, salam, sosis ürünler yiyen obez grubun hastalığı.
Akciğer kanserleri ise daha zayıf olanların hastalığı gibi oluyor. Yemek borusu ve mide tümörlerinin yurdumuzda en çok görüldüğü bölgeler ise Van, Doğubayazıt, Bitlis, Erzurum. Gelir düzeyi düşük ve beslenme alışkanlıkları farklı grupta" dedi.
"PEKMEZ, HURMA VE İNCİRDEN ALINAN ŞEKERLE BESLENEBİLİRİZ"
Kanser tedavisinde doğru beslemenin önemine işaret eden Sağlam, doğal yollarla üretilmemiş ve işlenmiş bütün gıdalardan uzak durulması gerektiğini hatırlattı.