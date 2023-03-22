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Beyni bir gecede yaşlandırıyor! Bu etken saldırgan tümörleri ortaya çıkarıyor...

Beyin ve vücut sağlığını korumak için; sağlıklı beslenmek, spor yapmak ve işlenmiş gıdalardan uzak durmak oldukça önemlidir. Hatta uyku düzeni bile bağışıklık sistemine fazlasıyla etki ediyor. Bu yüzden kaliteli bir yaşam tarzı ve vücut sağlığımız için düzenli uyku büyük önem arz ediyor. Kronik uykusuzluk şikayeti ise ruhsal ve bedensel sağlığı olumsuz şekilde etkileyerek, yüksek tansiyon ve metabolik bozukluklara yol açabilir. Peki uykusuzluğun ardından gelen diğer problemlerin neler olduğunu biliyor musunuz? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 22.03.2023 14:06 Güncelleme Tarihi: 22.03.2023 14:13
Beyni bir gecede yaşlandırıyor! Bu etken saldırgan tümörleri ortaya çıkarıyor...

Uzmanlar, haftada üç gün ve üzerinde yeteri kadar uyuyamayan kişilerin, beyin fonksiyonlarını ve bağışıklık sistemlerini önemli ölçüde riske attığını açıkladı. Birçok hastalığa davetiye çıkaran uykusuzluk, beyindeki saldırgan tümörleri de harekete geçirebiliyor.

Beyni bir gecede yaşlandırıyor! Bu etken saldırgan tümörleri ortaya çıkarıyor...

ALZHEİMER RİSKİNİ ARTIRABİLİR

Düzensiz ve kalitesiz bir uyku alzheimer riskini artırdığını biliyor musunuz? Özellikle de bu genlere sahipseniz Alzheimer'a yakalanma riskiniz daha fazladır. Bununla beraber çok fazla uykusuz kalındığında beyindeki amiloid miktarı artış göstererek beyne fazlasıyla zarar vermektedir. Bunun sonucunda ise Alzheimer ortaya çıkabilir.

Beyni bir gecede yaşlandırıyor! Bu etken saldırgan tümörleri ortaya çıkarıyor...

BEYNİ BİR GECEDE YAŞLANDIRABİLİR

Journal of Neuroscience'da yayınlanan araştırma, sadece bir gecelik uykusuzluğun beyin yapısında önemli değişikliklere neden olabileceğini öne sürdü.

Beyni bir gecede yaşlandırıyor! Bu etken saldırgan tümörleri ortaya çıkarıyor...

Hatta daha da fazlası beyni iki yıl yaşlandırdığını ortaya koydu. Farklı uyku durumlarına sahip beş veri grubundan 19-39 yaş aralığındaki 42'si kadın ve 92'si erkek, sağlıklı gönüllülerin MR verileri bilim insanları tarafından incelendi.

Beyni bir gecede yaşlandırıyor! Bu etken saldırgan tümörleri ortaya çıkarıyor...

Bu araştırmalar sonucu ise, akut uyku kaybının genç insanlarda beynin anatomik yapısını yaşlanmaya benzer bir yönde değiştirdiğini gösterdi.

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