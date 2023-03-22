Roza Galeri Roza Sağlık Beyni bir gecede yaşlandırıyor! Bu etken saldırgan tümörleri ortaya çıkarıyor...

Beyni bir gecede yaşlandırıyor! Bu etken saldırgan tümörleri ortaya çıkarıyor...

Beyin ve vücut sağlığını korumak için; sağlıklı beslenmek, spor yapmak ve işlenmiş gıdalardan uzak durmak oldukça önemlidir. Hatta uyku düzeni bile bağışıklık sistemine fazlasıyla etki ediyor. Bu yüzden kaliteli bir yaşam tarzı ve vücut sağlığımız için düzenli uyku büyük önem arz ediyor. Kronik uykusuzluk şikayeti ise ruhsal ve bedensel sağlığı olumsuz şekilde etkileyerek, yüksek tansiyon ve metabolik bozukluklara yol açabilir. Peki uykusuzluğun ardından gelen diğer problemlerin neler olduğunu biliyor musunuz? İşte detaylar…