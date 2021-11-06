Beyni sakinleştiriyor, stres direncini artırıyor!

Stres, tüm vücuda zarar veren hatta neredeyse tüm hastalıkları tetikleyebilen bir faktör... Ara sıra stresli bir gün yaşamak olağan ve başa çıkması kısmen daha kolayken, uzun süreli stres döngüsünü kırmak daha zor olabiliyor.

İnsanlar stresle başa çıkmak için desteğe ihtiyaç duyar. Kimisi profesyonel destek alır kimisi de sevdikleriyle daha çok vakit geçirir. Bunların yetersiz olduğu zamanlarda da takviyeler devreye girer.