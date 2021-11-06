Beyni sakinleştiriyor, stres direncini artırıyor!

İş baskısı, maddi zorluklar, sağlık ve ilişkilerdeki sorunlar strese yol açıp vücudumuzun direncini düşürebiliyor. Yapılan araştırmalar, bazı bitki ve vitaminlerin kaygı, yorgunluk ve sinirli olma halini azalttığını, stres hormonu olan kortizol seviyesinin yükselmesini önlediğini gösteriyor.
Stres, tüm vücuda zarar veren hatta neredeyse tüm hastalıkları tetikleyebilen bir faktör... Ara sıra stresli bir gün yaşamak olağan ve başa çıkması kısmen daha kolayken, uzun süreli stres döngüsünü kırmak daha zor olabiliyor.
İnsanlar stresle başa çıkmak için desteğe ihtiyaç duyar. Kimisi profesyonel destek alır kimisi de sevdikleriyle daha çok vakit geçirir. Bunların yetersiz olduğu zamanlarda da takviyeler devreye girer.
ZİHNİ RAHATLATAN BİTKİLER
İş baskısı, maddi zorluklar, sağlık durumu ve ilişkilerdeki sorunlar en yaygın stres kaynakları arasında yer alıyor. Stres de yorgunluk, baş ağrısı, mide problemleri, sinirlilik hali ve dışa vuran öfkeyi beraberinde getirebiliyor.
Vücudu stresle savaşmak için daha donanımlı hale getirmenin yolları arasında kullanılabilecek bazı vitamin ve takviyeler var. Ancak unutmayın sağlık kişiye özeldir ve takviyeler herkeste farklı etkiye neden olabilir. Bir uzmana danışarak kullanmanızda fayda var.
ALTIN KÖK BİTKİSİ: Altın kök bitkisi vücudun stres direncini artırmak için uyaran doğal, toksik olmayan bir bitki olarak biliniyor. Yapılan bir çalışmada 12 hafta boyunca günde 400 mg altın kök bitkisi özü kullanmanın kaygı, yorgunluk ve sinirli olmak gibi ilişkili semptomları iyileştirdiği görüldü.
Kötü uyku kalitesi ve kısa süreli hafıza ve konsantrasyon bozuklukları gibi kronik yorgunluk semptomları olan, 100 kişiyi kapsayan 8 haftalık bir başka çalışmada ise, günde 400 mg altın kök bitkisi takviyesinin sadece 1 hafta sonra semptomları iyileştirdiği sonucuna ulaşıldı.
HİNT GİNSENGİ: Hint ginsengi dünyanın en eski tıbbi bitkilerinden biri olarak bilinir. Yapılan araştırmalar bu bitkinin stres seviyelerini düşürmek, ruh halini yükseltmek ve stres hormonu olan kortizol seviyelerini düşürmek için kullanılabileceğini gösteriyor.