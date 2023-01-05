Beyninizdeki 20'li yaş etkisinin sırrı! Bu çay hafızanızı yenilemenin formülü
Beyin sağlığını korumanın en önemli noktaları arasında beslenme sisteminizde yer alan gıdalar bulunuyor. Bu nedenle öncelikle neler yediğiniz dikkat ettiğiniz kadar aynı zamanda neler "içtiğinize" de dikkat etmek büyük önem taşıyor. Son yıllarda Asya mutfağından dünyaya yayılan bir içecek, beyin sağlığının en önemli koruyucularından biri olarak belirlendi. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 05.01.2023 15:43
Güncelleme Tarihi: 05.01.2023 15:47