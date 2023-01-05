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Beyninizdeki 20'li yaş etkisinin sırrı! Bu çay hafızanızı yenilemenin formülü

Beyin sağlığını korumanın en önemli noktaları arasında beslenme sisteminizde yer alan gıdalar bulunuyor. Bu nedenle öncelikle neler yediğiniz dikkat ettiğiniz kadar aynı zamanda neler "içtiğinize" de dikkat etmek büyük önem taşıyor. Son yıllarda Asya mutfağından dünyaya yayılan bir içecek, beyin sağlığının en önemli koruyucularından biri olarak belirlendi. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 05.01.2023 15:43 Güncelleme Tarihi: 05.01.2023 15:47
Beyninizdeki 20’li yaş etkisinin sırrı! Bu çay hafızanızı yenilemenin formülü

Bazı içecekler, beyin fonksiyonlarınızı iyileştirebilecek antioksidanlar veya probiyotikler içerir. Böylece her daim ihtiyaç duyulan bileşikleri, tamamen doğadan temin edebilirsiniz. İhtiyacınız olan tek şey, doğru ürünleri bir araya getirmek. İşte beyin kapasitenizi artıracak içecekler…

Beyninizdeki 20’li yaş etkisinin sırrı! Bu çay hafızanızı yenilemenin formülü

KAHVE

Kahve en çok tüketilen beyin fonksiyonu iyileştiren içeceklerin başında geliyor. Beyninizi etkileme kapasitesi bulunan klorojenik asit gibi bileşikler içerse de asıl faydasını kafeinden alır.

Beyninizdeki 20’li yaş etkisinin sırrı! Bu çay hafızanızı yenilemenin formülü

Yapılan bir inceleme sonucunda kafeinin, yaklaşık 0,5-3 fincan kahveye eşdeğer olan 40-300 mg dozlarda odaklanmayı, uyanıklığı, reaksiyon süresini ve hafızayı iyileştirebileceğini kaydetti.

Beyninizdeki 20’li yaş etkisinin sırrı! Bu çay hafızanızı yenilemenin formülü

Kahve ayrıca Alzheimer hastalığına karşı da önemli bir koruma kalkanıdır. Bir haftalık yapılan bir çalışmada günde 5 fincan veya 500 mg kafein alımı, Alzheimer'ın önlenmesine ve tedavisine yardımcı olduğu keşfedildi.

Beyninizdeki 20’li yaş etkisinin sırrı! Bu çay hafızanızı yenilemenin formülü

Fakat kafeinin günde 400 mg'a kadar güvenli olabileceğini bilmek de önemli. Çalışmaların daha fazla insan üzerinde denenmesi gerekliliği göz önünde bulundurulması gerekiyor.

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