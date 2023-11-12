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Bilim insanları açıkladı: "İlaç kadar etkili!" Yüksek tansiyon sorununuzu kökten çözecek: Sadece bir kaşık bile...

Yüksek tansiyon, tüm dünyadaki en büyük risk taşıyan kronik rahatsızlıkların başında geliyor. Dengesiz bir kan basıncının sebep olabileceği inme, kalp krizi gibi hayatı tehdit eden hastalıklardan kurtulmanın ise "basit bir yolu" keşfedildi. İşte bilim insanlarının "ilaç kadar etkili" dediği yöntem…

Giriş Tarihi: 12.11.2023 08:43 Güncelleme Tarihi: 12.11.2023 08:45
Bilim insanları açıkladı: İlaç kadar etkili! Yüksek tansiyon sorununuzu kökten çözecek: Sadece bir kaşık bile...

Her gün 1 çay kaşığı tuzu, beslenme sisteminden kesmek, tipik bir hipertansiyon ilacı kadar yüksek tansiyonunuzu düşürebileceği keşfedildi. Yapılan bu yeni bir çalışma, yüksek tansiyona sahip olduklarını ortaya çıkardı.

Bilim insanları açıkladı: İlaç kadar etkili! Yüksek tansiyon sorununuzu kökten çözecek: Sadece bir kaşık bile...

Northwestern'de Feinberg Tıp Fakültesi'nin koruyucu tıp profesörü baş araştırmacısı Norrina Allen, "Bu çalışma, tansiyon ilacı kullanan kişilerin sodyumu sınırlandırarak kan basıncını daha da düşürebileceğini gösteren ilk çalışmadır" açıklamasında bulundu.

Bilim insanları açıkladı: İlaç kadar etkili! Yüksek tansiyon sorununuzu kökten çözecek: Sadece bir kaşık bile...

Allen, "İlaç ne olursa olsun, insanların %70 ila %75'inin, beslenmelerindeki sodyum miktarını azaltmaları durumunda kan basınçlarında bir düşüş görmelerinin muhtemel olduğunu bulduk" dedi.

Bilim insanları açıkladı: İlaç kadar etkili! Yüksek tansiyon sorununuzu kökten çözecek: Sadece bir kaşık bile...

Yüksek tansiyona genellikle "sessiz katil" adı verilmesinin sebebinin genellikle ilerleyene kadar fark edilmemesi olduğunu söyleyen uzmanlar, düzenli olarak ölçüm yapılması gerektiğini belirtiyor.

Bilim insanları açıkladı: İlaç kadar etkili! Yüksek tansiyon sorununuzu kökten çözecek: Sadece bir kaşık bile...

Dünya Sağlık Örgütü'nün 2023 raporuna göre hipertansiyon dünya çapında 3 yetişkinden 1'ini etkiliyor ve kalp krizi, kalp yetmezliği, böbrek hasarı ve felce yol açabiliyor

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