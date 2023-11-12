Roza Galeri Roza Sağlık Bilim insanları açıkladı: "İlaç kadar etkili!" Yüksek tansiyon sorununuzu kökten çözecek: Sadece bir kaşık bile...

Bilim insanları açıkladı: "İlaç kadar etkili!" Yüksek tansiyon sorununuzu kökten çözecek: Sadece bir kaşık bile...

Yüksek tansiyon, tüm dünyadaki en büyük risk taşıyan kronik rahatsızlıkların başında geliyor. Dengesiz bir kan basıncının sebep olabileceği inme, kalp krizi gibi hayatı tehdit eden hastalıklardan kurtulmanın ise "basit bir yolu" keşfedildi. İşte bilim insanlarının "ilaç kadar etkili" dediği yöntem…