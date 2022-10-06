Roza Galeri Roza Sağlık Bilim insanları uyardı: Sürekli yediğimiz bu besinler beyni küçülterek yok ediyor! Evinize asla sokmayın…

Bilim insanları uyardı: Sürekli yediğimiz bu besinler beyni küçülterek yok ediyor! Evinize asla sokmayın…

Beyin vücudumuzun en önemli organlarından biridir. Aynı zamanda bu organ yaşlandıkça küçülme eğilimindedir. Özellikle bazı besinler beyni öyle bir etkiliyor ki, zamanla sağlığınızı büyük bir riske sokuyor. Peki nedir bu besinler? İşte detaylarını sizler için araştırdık…

Giriş Tarihi: 06.10.2022 13:10 Güncelleme Tarihi: 06.10.2022 13:24
Bilim insanları uyardı: Sürekli yediğimiz bu besinler beyni küçülterek yok ediyor! Evinize asla sokmayın…

Son araştırmalara göre, yağlı yemekler yemek sadece belinizi büyütmekle kalmaz, aynı zamanda bilişsel işlevinize de zarar veriyor. Güney Avustralya Üniversitesi'nden sinirbilimci Profesör Xin-Fu Zhou ve Doçent Larisa Bobrovskaya tarafından gerçekleştirilen bir çalışmada, hayvanlarda 30 hafta boyunca yüksek yağlı bir diyet verilen ve diyabete neden olan daha sonra anksiyete, depresyon ve kötüleşen Alzheimer hastalığı dahil olmak üzere bilişsel yeteneklerinde düşüş arasında açık bir ilişki gösterilmiştir.

Bilim insanları uyardı: Sürekli yediğimiz bu besinler beyni küçülterek yok ediyor! Evinize asla sokmayın…

Beyin değişikliklerinin neden olduğu zayıf metabolizma nedeniyle, bilişsel işlevi azalmış fareler de aşırı kilo almaya daha yatkın olduğu ortaya çıktı. Avustralya ve Çin'den araştırmacılar yakın zamanda sonuçlarını Metabolik Beyin Hastalığı dergisinde bildirdiler.

Bilim insanları uyardı: Sürekli yediğimiz bu besinler beyni küçülterek yok ediyor! Evinize asla sokmayın…

Güney Avustralya Üniversitesi'nde nörolog ve biyokimyacı olan Doçent Larisa Bobrovskaya, çalışmanın diyabet ve obeziteyi 2050 yılına kadar dünya çapında 100 milyon insanı etkilemesi beklenen Alzheimer hastalığı ile ilişkilendiren artan veri kütlesine katkıda bulunduğunu söylüyor.

Bilim insanları uyardı: Sürekli yediğimiz bu besinler beyni küçülterek yok ediyor! Evinize asla sokmayın…

TRANS YAĞLI YÜKSEK GIDALAR

Trans yağlar, beyin sağlığı üzerinde zararlı bir etkiye sahip olabilen bir tür doymamış yağdır. Trans yağlar et ve süt ürünleri gibi hayvansal ürünlerde doğal olarak bulunurken, bunlar büyük bir endişe kaynağı değildir. Bir problem olan, hidrojene bitkisel yağlar olarak da bilinen endüstriyel olarak üretilen trans yağlar.

Bilim insanları uyardı: Sürekli yediğimiz bu besinler beyni küçülterek yok ediyor! Evinize asla sokmayın…

Bu yapay trans yağlar; katı yağ, margarin, krema, aperatif yiyecekler, hazır kekler ve önceden paketlenmiş kurabiyelerde bulunabilir. Araştırmalar, insanlar daha fazla miktarda trans yağ tükettiğinde, Alzheimer hastalığı, daha zayıf hafıza, daha düşük beyin hacmi ve bilişsel gerileme riskinde artış eğiliminde olduklarını bulmuştur.

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