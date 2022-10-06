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Bilim insanları uyardı: Sürekli yediğimiz bu besinler beyni küçülterek yok ediyor! Evinize asla sokmayın…
Bilim insanları uyardı: Sürekli yediğimiz bu besinler beyni küçülterek yok ediyor! Evinize asla sokmayın…
Beyin vücudumuzun en önemli organlarından biridir. Aynı zamanda bu organ yaşlandıkça küçülme eğilimindedir. Özellikle bazı besinler beyni öyle bir etkiliyor ki, zamanla sağlığınızı büyük bir riske sokuyor. Peki nedir bu besinler? İşte detaylarını sizler için araştırdık…
Giriş Tarihi: 06.10.2022 13:10
Güncelleme Tarihi: 06.10.2022 13:24