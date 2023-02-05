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Bilim insanları "uzun hayat iksiri" diyor! 100 yaşını garantileyen o besin: Her gün bir tane...
Bilim insanları "uzun hayat iksiri" diyor! 100 yaşını garantileyen o besin: Her gün bir tane...
Beslenme sisteminizi gözden geçirdiğinizde hemen her gün benzer besinleri tükettiğiniz fark ettiniz mi? Fakat bazı besinleri basitçe yaşamınıza ekleyerek bu sistemi çeşitlendirmek, ömrünüze yıllar katabilir. "Mavi Bölge" olarak nitelendirilen ve uzun yaşam süreleriyle dikkat çeken bazı coğrafi alanlarda yaşayan insanların neden daha uzun yaşadıkları incelendi. İşte bu insanların sırrı o besin...
Giriş Tarihi: 05.02.2023 05:58
Güncelleme Tarihi: 05.02.2023 06:02