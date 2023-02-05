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Bilim insanları "uzun hayat iksiri" diyor! 100 yaşını garantileyen o besin: Her gün bir tane...

Beslenme sisteminizi gözden geçirdiğinizde hemen her gün benzer besinleri tükettiğiniz fark ettiniz mi? Fakat bazı besinleri basitçe yaşamınıza ekleyerek bu sistemi çeşitlendirmek, ömrünüze yıllar katabilir. "Mavi Bölge" olarak nitelendirilen ve uzun yaşam süreleriyle dikkat çeken bazı coğrafi alanlarda yaşayan insanların neden daha uzun yaşadıkları incelendi. İşte bu insanların sırrı o besin...

Giriş Tarihi: 05.02.2023 05:58 Güncelleme Tarihi: 05.02.2023 06:02
Bilim insanları uzun hayat iksiri diyor! 100 yaşını garantileyen o besin: Her gün bir tane...

Dünyanın en sağlıklı bölgeleri olarak bilinen "Mavi Bölge" dünyanın 5 farklı bölgesi; en uzun yaşam süresine sahip insanlarının yaşadığı yerler olarak nitelendiriliyor. Yunanistan'da Ikaria Adası, Japonya'da Okinawa Adası, İtalya'da Sardinya Adası, ABD'de Loma Linda kasabası ve Kosta Rika'da Nicoya Yarımadası bu 5 bölgeyi oluşturuyor.

Bilim insanları uzun hayat iksiri diyor! 100 yaşını garantileyen o besin: Her gün bir tane...

Bu bölgelerde yaşayan insanlar için genetik, her ne kadar yaşam beklentisini yükseltse de araştırmalar; hareketlilik oranı, stres seviyeleri ve beslenmenin uzun ömür sırlarının en büyük anahtarı olduğunu belirtiyor.

Bilim insanları uzun hayat iksiri diyor! 100 yaşını garantileyen o besin: Her gün bir tane...

En ağır öğünlerini sabah yerken en hafif öğünlerini akşam saatlerinde yedikleri tespit edilen bu bölge insanları, aynı zamanda akşam yemeklerinden sonra herhangi bir besin almayı kesiyorlar.

Bilim insanları uzun hayat iksiri diyor! 100 yaşını garantileyen o besin: Her gün bir tane...

"Mavi Bölge" insanlarının aslında çok sık atıştırmadıklarını veya normalde bildiğimiz sık sık kalorili beslenme sisteminden uzak olduklarını söyleyebiliriz.

Bilim insanları uzun hayat iksiri diyor! 100 yaşını garantileyen o besin: Her gün bir tane...

Fakat bazı yeme alışkanlıklarını uygulamak için atıştırmalık seçimlerinizi göz atabilirsiniz. Yüksek oranda işlenmiş atıştırmalık yiyecekleri daha sağlıklı seçeneklerle değiştirebilirsiniz.

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