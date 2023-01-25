Bilim insanları zayıflatan en etkili besini açıkladı! Bu besini tüketenler hızla zayıflıyor...

Kilo vermek isteyenler dikkat! %90'ı su olan greyfurtun hızla zayıflattığı bilimsel olarak kanıtlandı. Yapılan araştırmalar, greyfurtun vücuttaki yağ oranını kısa sürede azalttığını gösterdi. Uzmanlar, diyet yaparken kalori takip edilmesinin önemini vurguluyor. Buna göre, kalori hesabıyla diyet yapmak kalori açığı oluşturduğu için kısa sürede kilo vermeyi kolaylaştırıyor. Peki, hangi besin kaç kalori? İşte kalori hesabı yaparak diyet yapmanızı kolaylaştıracak besinlerin kalori değerini gösteren liste...