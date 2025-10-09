Roza Galeri Roza Sağlık Bilim insanlarından çarpıcı keşif: Nefes alma hızınız Alzheimer işareti olabilir!

Bilim insanlarından çarpıcı keşif: Nefes alma hızınız Alzheimer işareti olabilir!

Alzheimer ile nefes alma şekli arasında çarpıcı bağlantı bulundu! Bilim dünyasında heyecan yaratan yeni bir araştırma, Alzheimer hastalığı ile nefes alma biçimimiz arasında dikkat çekici bir bağlantı olduğunu ortaya koydu.

Giriş Tarihi: 09.10.2025 14:11
İngiltere'deki Lancaster Üniversitesi tarafından yürütülen çalışmada, Alzheimer tanısı alan bireylerin nefes alma hızlarının sağlıklı kişilere kıyasla belirgin şekilde farklı olduğu tespit edildi. Uzmanlar, bu keşfin hastalığın erken teşhisinde devrim yaratabileceğini düşünüyor.

Araştırmaya göre Alzheimer hastalarının dakikada ortalama 17 nefes aldığı, hastalığa sahip olmayan bireylerde ise bu sayının 13 nefes civarında olduğu görüldü. Yani hastalığa yakalananların daha kısa ve sığ nefesler aldığı belirlendi.

Çalışmayı yürüten isimlerden Profesör Aneta Stefanovska, bulguları "devrim niteliğinde" sözleriyle değerlendirdi:
"Bu ilginç bir keşif, Alzheimer hastalığının incelenmesinde yepyeni bir dünyanın kapılarını aralayabilir. Büyük ihtimalle beyinde bir iltihabı yansıtıyor ve bu durum erken tespit edilirse tedavi edilebilir. Böylece Alzheimer'ın ilerleyen ciddi evrelerinin önüne geçilebilir."

BEYİN ENERJİ TÜKETİMİNİN MERKEZİ

Araştırmanın klinik koordinatörlüğünü yapan Dr. Bernard Meglič ise beynin işlevini sürdürebilmesi için olağanüstü miktarda enerjiye ihtiyaç duyduğunu hatırlattı:

"Beyin, vücut ağırlığının yalnızca yüzde ikisini oluşturmasına rağmen, toplam enerji tüketiminin yüzde 20'sine kadar ihtiyaç duyar. Bu nedenle damar sistemi ve beyin uyum içinde çalışır. Solunum biçimindeki değişiklikler, bu hassas dengenin bozulduğunu gösterebilir."

ALZHEİMER'IN BELİRTİLERİ NELER?

NHS, Alzheimer'ın ilerleyici bir hastalık olduğuna dikkat çekerek semptomların yıllar içinde kademeli olarak ortaya çıktığını belirtiyor.

İlk işaret genellikle küçük hafıza sorunları oluyor. Bununla birlikte hastalarda şu belirtiler de görülebiliyor:

  • Kafa karışıklığı ve yönelim bozukluğu
  • Bilindik yerlerde kaybolma
  • Planlama ve karar vermede güçlük
  • Konuşma ve dil sorunları
  • Yardım almadan hareket etmede zorluk
  • Kişilik değişiklikleri
  • Halüsinasyonlar
  • Düşük ruh hali veya kaygı hissi
FARKLI SAĞLIK SORUNLARINA İŞARET EDEBİLİR

Bilim insanları bulguların Alzheimer'ın erken teşhisinde büyük bir fırsat sunduğunu ancak kesin sonuç için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu vurguluyor.

Çünkü yetişkinlerde normal solunum hızı dinlenme halinde dakikada 12 ila 18 nefes arasında değişiyor. Bu hızın 12'nin altına düşmesi ya da 25'in üzerine çıkması, farklı sağlık sorunlarının da işareti olabiliyor.

Cleveland Clinic bu konuda şu bilgiyi paylaşıyor:
"Dinlenme halindeki normal solunum hızı dakikada 12-18 nefes arasındadır. 12'nin altında veya 25'in üzerinde olması altta yatan bir sağlık sorununun göstergesi olabilir."

ERKEN TEŞHİS İÇİN YENİ BİR KAPI AÇILABİLİR

Uzmanlara göre, solunum hızındaki değişiklikler Alzheimer'ın ilerlemesinden önce ortaya çıkarsa bu durum hastalığın erken teşhisi için önemli bir kriter olabilir. Böylelikle hastalara daha erken ve daha etkili tedavi uygulanması mümkün hale gelebilir.

Bilim dünyası, Alzheimer'la mücadelede her yeni gelişmeyi umutla karşılıyor. Nefes alma ile hastalık arasındaki bu bağlantının doğrulanması halinde, önümüzdeki yıllarda basit bir nefes ölçümü ile Alzheimer riskini ortaya koymak mümkün olabilir.