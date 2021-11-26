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Bilim insanlarından çığır açan buluş! Bu burun spreyi Alzheimer’ı ortadan kaldırıyor mu?

Bilim insanları, yeni bir burun spreyi tedavisinin hastalığın yavaşlatılmasında veya ilerlemesini önlemede hayati önem taşıyabileceği için Alzheimer'da çığır açan bir gelişme kaydetti.

Giriş Tarihi: 26.11.2021 10:39 Güncelleme Tarihi: 26.11.2021 10:42
Bilim insanlarından çığır açan buluş! Bu burun spreyi Alzheimer’ı ortadan kaldırıyor mu?

Brigham and Women adlı hastane, Alzheimer için bir burun aşısının ilk insan denemesini test edeceğini duyurdu. Hastalık semptomları olan 60 ila 85 yaşları arasındaki 16 kişiyi içeren küçük bir deneme olacak. Bir hafta arayla iki doz aşı alacaklar.

Bilim insanlarından çığır açan buluş! Bu burun spreyi Alzheimer’ı ortadan kaldırıyor mu?

Bu deney, bağışıklık sistemini uyarmanın beyindeki beta-amiloid plaklarını temizlemeye yardımcı olabileceğini gösteren onlarca yıllık araştırmaya dayanıyor.

Bilim insanlarından çığır açan buluş! Bu burun spreyi Alzheimer’ı ortadan kaldırıyor mu?

Yapışkan plaklar Alzheimer hastalığının tipik bir örneğidir. Sinir hücreleri arasında bir kişinin düşünme veya bilgiyi hatırlama yeteneğini bozabilecek beta-amiloid protein parçaları biriktiğinde oluşurlar.

Bilim insanlarından çığır açan buluş! Bu burun spreyi Alzheimer’ı ortadan kaldırıyor mu?

Burun spreyi olarak geliştirilen bu aşı, plağı çıkarmak için bağışıklık hücrelerini aktive etmek amacıyla Protollin adlı bir etken maddenin doğrudan burun geçişine püskürtecek şekilde tasarlandı.

Bilim insanlarından çığır açan buluş! Bu burun spreyi Alzheimer’ı ortadan kaldırıyor mu?

Bu tamamen yeni bir fikir olmasa da, bilim insanları, hastalığın anlaşılmasının artması nedeniyle özellikle umut verici olduğunu belirttiler.

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