Roza Galeri Roza Sağlık Bilim insanlarından mucizevi bitki açıklaması! Uzun yaşamın sırrı tek bir bardak “altın çayda”

Bilim insanlarından mucizevi bitki açıklaması! Uzun yaşamın sırrı tek bir bardak “altın çayda”

Kronik hastalıkların gelişme riskinin en az düzeye indirilmesi, aynı zamanda uzun ömürlü bir yaşamın da kilit noktasını oluşturuyor. Sağlıklı bir ömrü uzatmak, oldukça önemli bir durum. Yapılan bir inceleme, altın bir içeceğin bu konuda oldukça etkili olduğunu ortaya koydu.