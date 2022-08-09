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Bilim insanlarından mucizevi bitki açıklaması! Uzun yaşamın sırrı tek bir bardak “altın çayda”

Kronik hastalıkların gelişme riskinin en az düzeye indirilmesi, aynı zamanda uzun ömürlü bir yaşamın da kilit noktasını oluşturuyor. Sağlıklı bir ömrü uzatmak, oldukça önemli bir durum. Yapılan bir inceleme, altın bir içeceğin bu konuda oldukça etkili olduğunu ortaya koydu.

Giriş Tarihi: 09.08.2022 11:33 Güncelleme Tarihi: 09.08.2022 11:37
Bilim insanlarından mucizevi bitki açıklaması! Uzun yaşamın sırrı tek bir bardak “altın çayda”

Kronik hastalıkların gelişme riskinin en az düzeye indirilmesi, aynı zamanda uzun ömürlü bir yaşamın da kilit noktasını oluşturuyor. Sağlıklı bir ömrü uzatmak, oldukça önemli bir durum. Yapılan bir inceleme, altın bir içeceğin bu konuda oldukça etkili olduğunu ortaya koydu.

Bilim insanlarından mucizevi bitki açıklaması! Uzun yaşamın sırrı tek bir bardak “altın çayda”

Uzun bir yaşam sürmek, aslında beraberinde dikkat edilmesi gereken birçok konuyu da beraberinde getiriyor. Özellikle bir köşede kişileri bekleyen kronik hastalıklar, en yaygın ölüm sebepleri arasında bulunuyor. Fakat sağlıklı beslenme kararı vermek, kalp hastalığına karşı bir bariyer oluşturmanızı da mümkün kılıyor.

Bilim insanlarından mucizevi bitki açıklaması! Uzun yaşamın sırrı tek bir bardak “altın çayda”

İngiltere'de Tea Advisory Panel (TAP- Çay Danışma Paneli) tarafından yürütülen bir çalışma, papatya çayı içmenin bu noktada önemli bir etkisi bulunduğunu gösteriyor.

Bilim insanlarından mucizevi bitki açıklaması! Uzun yaşamın sırrı tek bir bardak “altın çayda”

Alman papatyası olarak da bilinen Matricarcia recutita, güney ve doğu Avrupa'ya özgü papatya çiçeklerinden yapılan popüler bir bitki çayı olarak biliniyor.

Bilim insanlarından mucizevi bitki açıklaması! Uzun yaşamın sırrı tek bir bardak “altın çayda”

Ülkemizde mayıs papatyası olarak da bilinen bu bitkiye, Adi papatya, Ak baba, Ak babacca, Ak babaç, Ak bubaç, Ak bubeşçe, Babuçca, Babunç, Bebisce, Bobaçce, Boğaz çiçeği, Bubaçça, Bubeççe, Bubeşçe, Kelkız çiçeği, Tıbbi papatya, Beyaz papatya, Sarı papatya, Kuzugözü papatya ve Akbaş otu, gibi adlar da veriliyor.

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