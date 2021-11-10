Bilim insanlarından uyarı! Bu vitaminin eksikliği damar tıkanmasına neden oluyor

Yüksek kolesterol, yaşamı tehdit eden bir dizi koşulun sonucunda ortaya çıkar. Ancak semptomların yokluğu nedeniyle erken aşamalarda tespit edilmesi zor olmaya devam etmektedir. Bazı gıdalar, özellikle doymuş yağlar açısından yoğun olanlar, kolesterol seviyesini doğru düzeyde tutmaya çalışırken önerilmez. Bununla birlikte, belirli besinlerin eksikliğinin de duruma katkıda bulunabileceğine dair artan kanıtlar vardır.

Yüksek kolesterol, kanda dolaşan ve arter duvarlarında birikerek tıkanmalarına neden olan yağ moleküllerinin varlığına işaret eder. İlk aşamalarda genellikle zararsız olmasına rağmen, tedavi edilmezse durum vücuda zarar verebilir.

Araştırmacılar, durum için bazı farklı risk faktörlerini ortaya çıkarmaya devam ediyor. Bazı gıdalardan, her ne pahasına olursa olsun kaçınılması gerekirken, önemli vitamin ve mineralleri içeren diğer gıdalarıın yüksek kolesterol riskini azaltabileceğine de uzmanlar vurgu yapıyor.

D vitamini, bağışıklık sistemi ve kemik sağlığındaki rolünü vurgulayan çok sayıda çalışma ile genel vücut sağlığı için gerekliliği biliniyor. Ancak güneş ışığının etkisiyle vücutta üretildiği için bazı insanların bu vitaminin eksikliğini yaşadığının da göz önünde bulundurulması gerekiyor. Son dönemlerde yapılan çalışmalar ise D vitaminin kolesterol ile ilişkisi de dikkat çekti.

Heart UK'ye göre, vücudun güneş ışığından D vitamini yapmak için deri hücrelerinde kolesterole ihtiyacı var.