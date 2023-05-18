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Bilim insanlarının "mutlaka için" dediği altın çay! Her yemekten sonra bir bardak diyabetten kurtarıyor
Bilim insanlarının "mutlaka için" dediği altın çay! Her yemekten sonra bir bardak diyabetten kurtarıyor
Pankreas, insülin adı verilen bir hormon salgılar ve bu sürecin birincil rolü kan şekerini düzenlemektir. Ancak tip 2 diyabetiniz varsa bu mekanizma düzgün çalışmıyor. Sonuçta tedavi edilmediği takdirde her türlü komplikasyona neden olabilecek dengesiz kan şekeri seviyeleri ortaya çıkar.
Giriş Tarihi: 18.05.2023 16:49
Güncelleme Tarihi: 18.05.2023 16:51