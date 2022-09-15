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Bilimsel araştırmalarla kanıtlandı! Uzun süre zararlı sanıldı ama çok faydalı olduğu ispatlandı
Bilimsel araştırmalarla kanıtlandı! Uzun süre zararlı sanıldı ama çok faydalı olduğu ispatlandı
Besinler üzerine yapılan çalışmalarda, hemen her gün yepyeni bir veri elde ediliyor. Uzun bir süre boyunca zararlı olduğu düşünülen besinlerden birinin aslında oldukça faydalı olduğuna dair elde edilen bilgiler de bunun bir örneği. Doymuş yağ asitlerinin genellikle zararlı olduğunun bilgisi günümüzdeki bilimsel çalışmalarla değişmiş görünüyor. Özellikle bir besindeki doymuş yağ türünün önemli olduğu tespit edildi. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 15.09.2022 11:07
Güncelleme Tarihi: 15.09.2022 11:25