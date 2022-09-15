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Bilimsel araştırmalarla kanıtlandı! Uzun süre zararlı sanıldı ama çok faydalı olduğu ispatlandı

Besinler üzerine yapılan çalışmalarda, hemen her gün yepyeni bir veri elde ediliyor. Uzun bir süre boyunca zararlı olduğu düşünülen besinlerden birinin aslında oldukça faydalı olduğuna dair elde edilen bilgiler de bunun bir örneği. Doymuş yağ asitlerinin genellikle zararlı olduğunun bilgisi günümüzdeki bilimsel çalışmalarla değişmiş görünüyor. Özellikle bir besindeki doymuş yağ türünün önemli olduğu tespit edildi. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 15.09.2022 11:07 Güncelleme Tarihi: 15.09.2022 11:25
Bilimsel araştırmalarla kanıtlandı! Uzun süre zararlı sanıldı ama çok faydalı olduğu ispatlandı

Tereyağı ve tam yağlı süt ürünlerinde bulunan C15:0 adlı bir doymuş yağ türünün aslında oldukça faydalı olduğu tespit edildi.

Bilimsel araştırmalarla kanıtlandı! Uzun süre zararlı sanıldı ama çok faydalı olduğu ispatlandı

Halk Sağlığı araştırmacısı Stephanie Venn-Watson, yunuslar üzerinde yaptığı bir araştırmanın ardından yaşa bağlı hastalık riski konusunda insanlarla paralel bir yapıya sahip olduklarını keşfetti.

Bilimsel araştırmalarla kanıtlandı! Uzun süre zararlı sanıldı ama çok faydalı olduğu ispatlandı

Bu durumda beslenmenin ne kadar önemli olduğunu tespit ederek oldukça önemli veriler ortaya koydu.

Bilimsel araştırmalarla kanıtlandı! Uzun süre zararlı sanıldı ama çok faydalı olduğu ispatlandı

Elde edilen bu bilgiler sayesinde Venn-Watson, tereyağında bulunan doymuş yağ içeriğindeki C15:0 adlı içerikten nasıl faydalanılacağı ile ilgili farklı çalışmalara imza atmaya devam ediyor.

Bilimsel araştırmalarla kanıtlandı! Uzun süre zararlı sanıldı ama çok faydalı olduğu ispatlandı

Özellikle otla beslenen hayvanlardan elde edilen tereyağındaki C15:0 içeriğine sahip tereyağının tüketilmesinin, hastalık riskini azalttığı ve genel sağlıkta oldukça önemli iyileşmeler ortaya çıktığı tespit edildi.

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