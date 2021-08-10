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Bin çeşit arasından seçildi! İşte en sağlıklı besin...

Birçok besin şifalı gücü sayesinde hastalıklara kalkan oluyor. Binlerce besin arasından seçilen en sağlıklı besinler vücut direncini artırıyor ve bağışıklığı güçlendiriyor. Sağlıklı bir yaşam için bu besinleri mutfağınızdan eksik etmeyin. İşte faydaları saymakla bitmeyen en şifalı besinler...

Giriş Tarihi: 10.08.2021 15:24 Güncelleme Tarihi: 10.08.2021 15:31
Bin çeşit arasından seçildi! İşte en sağlıklı besin...

KEFİR: Bir bardak

Kalsiyum, fosfor, magnezyum ve protein açısından zengindir. Bağışıklık sistemini güçlendirir, laktoz hassasiyetini düzenler, diş çürüklerini önlemede de etkilidir.

Bin çeşit arasından seçildi! İşte en sağlıklı besin...

KIRMIZI ÇAY: Bir poşet

Antioksidandır, kronik ve gelişme aşamasındaki hastalıklardan korur, kalsiyum ve demir gibi mineraller açısından zengindir.

Bin çeşit arasından seçildi! İşte en sağlıklı besin...

MUZ: Bir orta boy

Kalbi koruyan potasyum için kusursuz bir kaynaktır.

Bin çeşit arasından seçildi! İşte en sağlıklı besin...

AHUDUDU: Bir kap

Sağlıklı hücrelerin ölümüne karşı koyar, kalp sağlığına destek olur, obeziteye karşı etkilidir

Bin çeşit arasından seçildi! İşte en sağlıklı besin...

PORTAKAL: Bir büyük boy

Sağlıklı bir bağışıklık sistemi için birebirdir ve eşsiz bir C vitamini kaynağıdır. Kolesterolü ve yüksek tansiyonu düşürmede yardımcıdır

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