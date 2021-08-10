Bin çeşit arasından seçildi! İşte en sağlıklı besin...

Birçok besin şifalı gücü sayesinde hastalıklara kalkan oluyor. Binlerce besin arasından seçilen en sağlıklı besinler vücut direncini artırıyor ve bağışıklığı güçlendiriyor. Sağlıklı bir yaşam için bu besinleri mutfağınızdan eksik etmeyin. İşte faydaları saymakla bitmeyen en şifalı besinler...
KEFİR: Bir bardak
Kalsiyum, fosfor, magnezyum ve protein açısından zengindir. Bağışıklık sistemini güçlendirir, laktoz hassasiyetini düzenler, diş çürüklerini önlemede de etkilidir.
KIRMIZI ÇAY: Bir poşet
Antioksidandır, kronik ve gelişme aşamasındaki hastalıklardan korur, kalsiyum ve demir gibi mineraller açısından zengindir.
MUZ: Bir orta boy
Kalbi koruyan potasyum için kusursuz bir kaynaktır.
AHUDUDU: Bir kap
Sağlıklı hücrelerin ölümüne karşı koyar, kalp sağlığına destek olur, obeziteye karşı etkilidir
PORTAKAL: Bir büyük boy
Sağlıklı bir bağışıklık sistemi için birebirdir ve eşsiz bir C vitamini kaynağıdır. Kolesterolü ve yüksek tansiyonu düşürmede yardımcıdır