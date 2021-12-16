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Binlerce çeşit arasından seçildi! İşte en sağlıklı ve şifalı besin!

Besinlerin şifalı gücü nedeniyle birçok hastalık önlenebiliyor. Binlerce besin arasından seçilen en sağlıklı besinler vücut direncini artırıyor. Bağışıklığı güçlendirerek hastalıklara kalkan olan mucizevi besinleri mutfağınızdan eksik etmeyin. İşte binlerce çeşit arasından seçilen en şifalı besin...

Giriş Tarihi: 16.12.2021 10:19 Güncelleme Tarihi: 16.12.2021 10:22
Binlerce çeşit arasından seçildi! İşte en sağlıklı ve şifalı besin!

KEFİR: Bir bardak

Kalsiyum, fosfor, magnezyum ve protein açısından zengindir. Bağışıklık sistemini güçlendirir, laktoz hassasiyetini düzenler, diş çürüklerini önlemede de etkilidir.

Binlerce çeşit arasından seçildi! İşte en sağlıklı ve şifalı besin!

KIRMIZI ÇAY: Bir poşet

Antioksidandır, kronik ve gelişme aşamasındaki hastalıklardan korur, kalsiyum ve demir gibi mineraller açısından zengindir.

Binlerce çeşit arasından seçildi! İşte en sağlıklı ve şifalı besin!

MUZ: Bir orta boy

Kalbi koruyan potasyum için kusursuz bir kaynaktır.

Binlerce çeşit arasından seçildi! İşte en sağlıklı ve şifalı besin!

AHUDUDU: Bir kap

Sağlıklı hücrelerin ölümüne karşı koyar, kalp sağlığına destek olur, obeziteye karşı etkilidir

Binlerce çeşit arasından seçildi! İşte en sağlıklı ve şifalı besin!

PORTAKAL: Bir büyük boy

Sağlıklı bir bağışıklık sistemi için birebirdir ve eşsiz bir C vitamini kaynağıdır. Kolesterolü ve yüksek tansiyonu düşürmede yardımcıdır

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