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Binlerce insan bu soruna şifa arıyor! Bu besin bel ağrısına ilaç gibi geliyor

Binlerce insan bel fıtığı ve bel ağrısından şikayetçi. Uzmanlar, bel fıtığı ve bel ağrısı yaşayan kişilerin sağlık problemlerini asla ihmal etmemesi gerektiğini vurguluyor. Bel ağrısı ve bel fıtığı uygulanan tedavilerle iyileşebiliyor. Yapılan araştırmalar, bu tedvailerin yanı sıra tüketilen bazı besinlerin bel ve omurga üzerindeki olumlu etkilerini ortaya çıkardı. Buna göre, bazı besinler düzenli tüketildiğinde kemikleri güçlendirdiği için bel ağrılarına karşı etkili oluyor. İşte bel ağrısına şifa olan vitamin deposu besinler...

Giriş Tarihi: 04.06.2023 09:06 Güncelleme Tarihi: 04.06.2023 09:11
Binlerce insan bu soruna şifa arıyor! Bu besin bel ağrısına ilaç gibi geliyor

Bel fıtığı, omurganın alt bölgesinde yer alan lober bölgeden meydana gelen bir rahatsızlıktır. Omurganın arka kısmında yer alan disklerin (intervertebral diskler) hasar görme sonucu ortaya çıkar. Bu diskler, omurlar arasında yer alır ve omurganın hareketini sağlarken aynı zamanda şok emici bir görev de üstlenirler.

Binlerce insan bu soruna şifa arıyor! Bu besin bel ağrısına ilaç gibi geliyor

Bel fıtığı genellikle belirli bir nedenle meydana gelir. Bunlar arasında ani bir hareketle ağır yük kaldırma, yanlış bir yerde uzun süreli oturma veya sürekli tekrarlayan bel hareketleri bulunabilir.

Binlerce insan bu soruna şifa arıyor! Bu besin bel ağrısına ilaç gibi geliyor

Disklerdeki zedelenme sonucu içindeki jelatinimsi bir madde olan nukleus pulposus, dışarıdaki omurilik veya sinir köklerine baskı yapar. Bu durum, şiddetli ağrıya, uyuşma ve kuşlara neden olmaya olabilir.

Binlerce insan bu soruna şifa arıyor! Bu besin bel ağrısına ilaç gibi geliyor

Bel fıtığının belirtileri, kişiden bireye değişiklik gösterebilir. En yaygın gövdeler arasında bel ağrıları, kalça veya organlarda yayılan ağrı, uyuşma, yaratıkların, kas güçsüzlüğü ve bölümde kas kontrolünün zorluklarını barındırıyor. Bu çatlaklar, sinir köklerinin hangi seviyede sıkışmadığına bağlı olarak yapısını değiştirebilir.

Binlerce insan bu soruna şifa arıyor! Bu besin bel ağrısına ilaç gibi geliyor

Bel fıtığının muayenesi, genellikle fizik muayene, bölümlerine ve öyküsüne dayanır. Doktorlar bazen radyolojik görüntüleme yöntemleri, örneğin MRI veya BT kullanımları, bel fıtığı tanısını doğrulamak ve belirli bir tedavi planı oluşturmak için.

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