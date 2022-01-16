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Binlerce yıl önce ilaç olarak kullanılıyordu! Vücudu baştan sona temizleyerek kanseri önlüyor...

Binlerce yıl önce Mayalar tarafından ilaç olarak kullanılan kakao, günümüzde daha çok kek, tatlı ve pasta yapımında kullanılan bir besin haline geldi. Kakaonun mucizevi faydaları günümüzde de birçok hastalığı önlemede yardımcı oluyor. Tansiyonu dengeleyen ve vücudu temizleyerek kanserli hücre oluşumunu engelleyen kakaoyu, çiğ veya bitter halinde tüketmek gerekiyor.

Giriş Tarihi: 16.01.2022 09:45 Güncelleme Tarihi: 16.01.2022 09:48
Binlerce yıl önce ilaç olarak kullanılıyordu! Vücudu baştan sona temizleyerek kanseri önlüyor...

Çikolata, vücudunuza ihtiyacı olan magnezyumu vermenin en iyi yoludur. Bunun dışında çikolata, vücudun demir eksikliğini de giderir, çikolatanın bir çay kaşığı kadarının içinde vücudunuzun demir ihtiyacının %10'u bulunur.

Binlerce yıl önce ilaç olarak kullanılıyordu! Vücudu baştan sona temizleyerek kanseri önlüyor...

Çinko, immün sistem için çok önemlidir ve çikolata ve kakaoda bulunur. Çinko, hastalıklarla savaşır, bağışıklık sisteminizi güçlendirir ve stresi azaltır. Bütün bunların yanında çikolata, B ve C vitaminlerini de içerir.

Binlerce yıl önce ilaç olarak kullanılıyordu! Vücudu baştan sona temizleyerek kanseri önlüyor...

Kakao, günümüzde kronik hale dönüşen stresle mücadeleye karşı en yararlı element olan potasyumu içinde barındırır.

Binlerce yıl önce ilaç olarak kullanılıyordu! Vücudu baştan sona temizleyerek kanseri önlüyor...

Eğer mutsuz hissettiğiniz bir dönemdeyseniz ve sürekli acıkıyorsanız kilo almanızın en önemli sebeplerinden biri bu durumsa kakao tüketmeyi deneyin.

Binlerce yıl önce ilaç olarak kullanılıyordu! Vücudu baştan sona temizleyerek kanseri önlüyor...

Kakao mutluluk hissi veren hormonların salgılanmasını sağlayarak iştahı kontrol altında tutar.

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