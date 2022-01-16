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Binlerce yıl önce ilaç olarak kullanılıyordu! Vücudu baştan sona temizleyerek kanseri önlüyor...

Binlerce yıl önce Mayalar tarafından ilaç olarak kullanılan kakao, günümüzde daha çok kek, tatlı ve pasta yapımında kullanılan bir besin haline geldi. Kakaonun mucizevi faydaları günümüzde de birçok hastalığı önlemede yardımcı oluyor. Tansiyonu dengeleyen ve vücudu temizleyerek kanserli hücre oluşumunu engelleyen kakaoyu, çiğ veya bitter halinde tüketmek gerekiyor.

Giriş Tarihi: 16.01.2022 09:45 Güncelleme Tarihi: 16.01.2022 09:48 PAYLAŞ