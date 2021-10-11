Binlerce yıldır doğal ilaç olarak kullanılıyor! İşte kanserin düşmanı süper baharat

Sumak, Akdeniz ve Orta Doğu mutfaklarında popüler bir baharat. Ayrıca insanlar bitkisel ilaç uygulamalarında tedavi edici olarak sıklıkla kullanıyor. Binlerce yıllık bu bitki, bedeninizde birçok etkisiyle mucizevi faydalar ortaya çıkarıyor.

Sumak nedir? Sumak, Anacardiaceae olarak bilinen bir bitki ailesine ait çiçekli bir çalı çeşididir. Bilimsel adı Rhus coriaria'dır. Bu ailenin diğer yaygın üyeleri arasında kaju ve mango bitkileri bulunur.

Sumak, subtropikal ve ılıman iklimlerde büyür ve Akdeniz, Asya ve Afrika'nın çeşitli bölgeleri dahil olmak üzere tüm dünyada yetişir.

Hepsi Rhus cinsine ait 200'den fazla farklı sumak türü vardır. Bununla birlikte, Rhus coriaria - veya Suriye sumağı - insanların mutfakta kullanım ve bitkisel ilaçlar için en sık yetiştirdiği çeşittir.

Sumak, ürettiği büyük, yoğun parlak kırmızı, bezelye büyüklüğünde meyve kümeleriyle bilinir.