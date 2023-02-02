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Binlerce yıldır şifa kaynağı olarak biliniyor! Bilimsel olarak ispatlandı: Günde 3 gramı kan şekerini düzenliyor
Binlerce yıldır şifa kaynağı olarak biliniyor! Bilimsel olarak ispatlandı: Günde 3 gramı kan şekerini düzenliyor
Sumak, özellikle Akdeniz ve Orta Doğu mutfağında sıklıkla kullanılan fakat lezzetinin dışında şifasıyla da büyük bir etki sunuyor. Bilimsel olarak sunulan işte o şifa kaynağının etkileri...
Giriş Tarihi: 02.02.2023 14:49
Güncelleme Tarihi: 02.02.2023 14:53