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Binlerce yıldır şifa kaynağı olarak biliniyor! Bilimsel olarak ispatlandı: Günde 3 gramı kan şekerini düzenliyor

Sumak, özellikle Akdeniz ve Orta Doğu mutfağında sıklıkla kullanılan fakat lezzetinin dışında şifasıyla da büyük bir etki sunuyor. Bilimsel olarak sunulan işte o şifa kaynağının etkileri...

Giriş Tarihi: 02.02.2023 14:49 Güncelleme Tarihi: 02.02.2023 14:53
Binlerce yıldır şifa kaynağı olarak biliniyor! Bilimsel olarak ispatlandı: Günde 3 gramı kan şekerini düzenliyor

Sumak nedir?

Sumak, Anacardiaceae olarak bilinen bir bitki ailesine ait çiçekli bir çalı çeşididir. Bilimsel adı Rhus coriaria'dır. Bu ailenin diğer yaygın üyeleri arasında kaju ve mango bitkileri bulunur.

Binlerce yıldır şifa kaynağı olarak biliniyor! Bilimsel olarak ispatlandı: Günde 3 gramı kan şekerini düzenliyor

Sumak, subtropikal ve ılıman iklimlerde büyür ve Akdeniz, Asya ve Afrika'nın çeşitli bölgeleri dahil olmak üzere tüm dünyada yetişir.

Binlerce yıldır şifa kaynağı olarak biliniyor! Bilimsel olarak ispatlandı: Günde 3 gramı kan şekerini düzenliyor

Hepsi Rhus cinsine ait 200'den fazla farklı sumak türü vardır. Bununla birlikte, Rhus coriaria - veya Suriye sumağı - insanların mutfakta kullanım ve bitkisel ilaçlar için en sık yetiştirdiği çeşittir.

Binlerce yıldır şifa kaynağı olarak biliniyor! Bilimsel olarak ispatlandı: Günde 3 gramı kan şekerini düzenliyor

Sumak, ürettiği büyük, yoğun parlak kırmızı, bezelye büyüklüğünde meyve kümeleriyle bilinir.

Binlerce yıldır şifa kaynağı olarak biliniyor! Bilimsel olarak ispatlandı: Günde 3 gramı kan şekerini düzenliyor

İnsanlar taze meyveleri çay yapmak için demleyebilir, ancak daha sık olarak kurutup toz haline getirerek bitkisel bir takviye veya mutfak baharatı olarak kullanırlar.

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