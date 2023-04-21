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Binlerce yıllık "şifa kaynağı"! Eskiler haklı çıktı: Bilimin "kanser düşmanı" dediği süper baharat

Akdeniz ve Orta Doğu mutfaklarında en sevilen baharatlardan biri olan sumak, dünyanın diğer bölgelerinde de günümüzde popülerleşen besinler arasında yerini almaya başladı. Binlerce yıldır bitkisel bir şifa kaynağı olarak kullanılan sumak, bilimsel olarak da bu etkiyi ispatladı. İşte binbir deva süper baharatın o etkileri...

Giriş Tarihi: 21.04.2023 08:45 Güncelleme Tarihi: 21.04.2023 08:50
Binlerce yıllık şifa kaynağı! Eskiler haklı çıktı: Bilimin kanser düşmanı dediği süper baharat

SUMAK NEDİR?

Sumak, Anacardiaceae olarak bilinen bir bitki ailesine ait çiçekli bir çalı çeşididir. Bilimsel adı Rhus coriaria'dır. Bu ailenin diğer yaygın üyeleri arasında kaju ve mango bitkileri bulunur.

Binlerce yıllık şifa kaynağı! Eskiler haklı çıktı: Bilimin kanser düşmanı dediği süper baharat

Sumak, subtropikal ve ılıman iklimlerde büyür ve Akdeniz, Asya ve Afrika'nın çeşitli bölgeleri dahil olmak üzere tüm dünyada yetişir.

Binlerce yıllık şifa kaynağı! Eskiler haklı çıktı: Bilimin kanser düşmanı dediği süper baharat

Hepsi Rhus cinsine ait 200'den fazla farklı sumak türü vardır. Bununla birlikte, Rhus coriaria - veya Suriye sumağı - insanların mutfakta kullanım ve bitkisel ilaçlar için en sık yetiştirdiği çeşittir.

Binlerce yıllık şifa kaynağı! Eskiler haklı çıktı: Bilimin kanser düşmanı dediği süper baharat

Sumak, ürettiği büyük, yoğun parlak kırmızı, bezelye büyüklüğünde meyve kümeleriyle bilinir.

Binlerce yıllık şifa kaynağı! Eskiler haklı çıktı: Bilimin kanser düşmanı dediği süper baharat

İnsanlar taze meyveleri çay yapmak için demleyebilir, ancak daha sık olarak kurutup toz haline getirerek bitkisel bir takviye veya mutfak baharatı olarak kullanırlar.

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