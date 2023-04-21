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Binlerce yıllık "şifa kaynağı"! Eskiler haklı çıktı: Bilimin "kanser düşmanı" dediği süper baharat
Binlerce yıllık "şifa kaynağı"! Eskiler haklı çıktı: Bilimin "kanser düşmanı" dediği süper baharat
Akdeniz ve Orta Doğu mutfaklarında en sevilen baharatlardan biri olan sumak, dünyanın diğer bölgelerinde de günümüzde popülerleşen besinler arasında yerini almaya başladı. Binlerce yıldır bitkisel bir şifa kaynağı olarak kullanılan sumak, bilimsel olarak da bu etkiyi ispatladı. İşte binbir deva süper baharatın o etkileri...
Giriş Tarihi: 21.04.2023 08:45
Güncelleme Tarihi: 21.04.2023 08:50