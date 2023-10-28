Bir bardak tükettiğinizde bağırsak bariyerini tamamen onarıyor! Kolajenin doğal kaynağı olarak biliniyor

Rezene maydanozgiller familyasına ait bir besindir. Rezene içeriğinde; A vitamini, B grubu vitaminleri, C vitamini, D vitamini, potasyum, manganez, çinko, demir, lif ve kalsiyum barındırır. Rezene tohumlarının anti-inflamatuar, anti-bakteriyel ve antioksidan özellikleri bulunur. Rezene çayından günde bir bardak içmek, faydalarından şifalanmanızda önemli rol oynar.