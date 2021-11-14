Bir faydası daha çıktı! Günde bir bardak tüm karaciğeri yeniliyor

Kahveseverler, bilim sizin için güzel haberler getiriyor. Clinical Gastroenterology and Hepatology dergisinde yayınlanan yakın tarihli bir araştırma, kahve tüketiminin karaciğerinizi kronik hastalıklardan korumaya yardımcı olabileceğini buldu.

Araştırmaya göre, üç fincandan fazla kahve içmek, daha az karaciğer sertliği ile ilişkilendirildi. Çalışma, ABD'deki yetişkinlerin ve çocukların sağlık ve beslenme durumunu değerlendiren bir çalışma programı olan 2017-2018 Ulusal Sağlık ve Beslenme İnceleme Anketi'nin bir parçası olan ABD'de yaşayan 4.510 yetişkinden veri topladı.

"KARACİĞER SERTLİĞİ SİROZA SEBEP OLABİLİR" Katılımcıların tamamı 20 yaşın üzerindeydi ve %73'ü aşırı kilolu veya obezdi. Tüm çalışma katılımcıları diyet analizinden geçti.

Araştırmacılar, üç farklı içeceğin (kahve, kafeinsiz kahve ve çay) tüketimi ile karaciğer sertliği arasındaki ilişkiyi incelediler.

Her gün üç fincan kafeinli kahve içtiğini bildirenlerin, hiç kahve tüketmeyenlere göre daha düşük karaciğer sertliği seviyelerine sahip olduğunu buldular.