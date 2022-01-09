Bir faydası daha ortaya çıktı! Felç riskini yarı yarıya düşüren o içecek

İnme veya felç olarak bilinen ve oldukça korkutucu olan rahatsızlık, her yıl binlerce kişiyi etkiliyor. Fakat bilimsel gelişmeler, bu riski önleyebilecek basit yöntemler keşfetmeye devam ediyor. Yapılan araştırmalardan biri, bu süreçte oldukça önemli bir keşifte bulundu ve her gün içtiğimiz içeceklerden birinin felç riskini yarı yarıya düşürdüğünü buldu.

İskemik inme adı verilen ani felç durumu, besin açısından zengin kan akışının beyne ulaşmasını engelleyen bir tıkanıklık sonucunda ortaya çıkar. Bu inmenin ilk belirtileri, konuşmada bozukluk, yüzün bir tarafında kayma gibi durumlardır. Dünya çapında da en çok görülen ölüm ve sakatlık nedenlerinden biri olarak kayıt altına alınıyor.

İskemik inme adı verilen ani felç durumu, besin açısından zengin kan akışının beyne ulaşmasını engelleyen bir tıkanıklık sonucunda ortaya çıkar. Bu inmenin ilk belirtileri, konuşmada bozukluk, yüzün bir tarafında kayma gibi durumlardır. Dünya çapında da en çok görülen ölüm ve sakatlık nedenlerinden biri olarak kayıt altına alınıyor.

Özellikle yüksek kolesterolün damarların daralmasına yatkın hale gelmesi nedeniyle kanın damarlardan akması ve beyne ulaşmasını zorlaştırması sonucunda felç riskini büyük oranda artırdığı biliniyor.

Bazı durumlarda ise atardamarlarda bulunan plak parçalarının koparak hem kalp krizi hem de feç riskini artırabilecek bir pıhtı sorunuyla karşı karşıya kalma ihtimalini artırdığı da sıklıkla kaydediliyor.