Bir faydası daha ortaya çıktı! Felç riskini yarı yarıya düşüren o içecek

İskemik inme adı verilen ani felç durumu, besin açısından zengin kan akışının beyne ulaşmasını engelleyen bir tıkanıklık sonucunda ortaya çıkar. Bu inmenin ilk belirtileri, konuşmada bozukluk, yüzün bir tarafında kayma gibi durumlardır. Dünya çapında da en çok görülen ölüm ve sakatlık nedenlerinden biri olarak kayıt altına alınıyor.
İskemik inme adı verilen ani felç durumu, besin açısından zengin kan akışının beyne ulaşmasını engelleyen bir tıkanıklık sonucunda ortaya çıkar. Bu inmenin ilk belirtileri, konuşmada bozukluk, yüzün bir tarafında kayma gibi durumlardır. Dünya çapında da en çok görülen ölüm ve sakatlık nedenlerinden biri olarak kayıt altına alınıyor.
Özellikle yüksek kolesterolün damarların daralmasına yatkın hale gelmesi nedeniyle kanın damarlardan akması ve beyne ulaşmasını zorlaştırması sonucunda felç riskini büyük oranda artırdığı biliniyor.
Bazı durumlarda ise atardamarlarda bulunan plak parçalarının koparak hem kalp krizi hem de feç riskini artırabilecek bir pıhtı sorunuyla karşı karşıya kalma ihtimalini artırdığı da sıklıkla kaydediliyor.
Bu sebeple kötü kolesterol düzeylerinin artışına neden olabilecek yiyecek ve içecekler uzak durmak da genel olarak felç riskini de büyük oranda düşürüyor. Bu gıdalar arasında bulunan süt ise doymuş yağ içermesi nedeniyle uzun süredir kötü olarak biliniyordu.