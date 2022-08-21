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"Bir gün lazım olur" cümlesindeki büyük tehlike! Bu hastalığın pençesinde olabilirsiniz
"Bir gün lazım olur" cümlesindeki büyük tehlike! Bu hastalığın pençesinde olabilirsiniz
Vaktiyle, yokluk görmüş insanlar 'bir gün lazım olur' diye biriktirir... Kimisi duygusal bağ kurar bir eşyayla, anısı vardır. Atmaya kıyamaz. Ama bazı insanlarda biriktirme alışkanlığı sinsice ilerleyen bir hastalığa dönüşebilir! Psikolojinin dispozofobi ya da 'biriktirme bozukluğu' diye tanımladığı bu hastalık bir tür obsesyon, yani takıntı. Sonu çöp ev sendromuna kadar gidebiliyor. Uzmanlar, bu rahatsızlığın sebeplerini, nasıl ilerlediğini ve tedavisini gerçek vaka örnekleriyle SABAH Pazar'a anlattı...
Giriş Tarihi: 21.08.2022 10:17
Güncelleme Tarihi: 21.08.2022 10:37