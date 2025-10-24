Roza
Galeri
Roza Sağlık
Bir kaşığı bile yetiyor! Uzmanların “bilinmeyen mucize” dediği süper besin: “Hem bağışıklığı güçlendiriyor hem kolesterolü düşürüyor”
Bir kaşığı bile yetiyor! Uzmanların “bilinmeyen mucize” dediği süper besin: “Hem bağışıklığı güçlendiriyor hem kolesterolü düşürüyor”
Uzmanlar, market raflarında sıkça gördüğümüz ama çoğumuzun önemsemediği bir sebzenin, aslında bağışıklık sistemini güçlendiren, kolesterolü düşüren ve bağırsakları adeta yenileyen bir süper gıda olduğunu açıkladı.
Giriş Tarihi: 24.10.2025 08:50
Güncelleme Tarihi: 24.10.2025 08:52