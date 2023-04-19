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Roza Sağlık
Bir parçası sağlık hazinesi! Çiğnediğinizde öksürüğü kesiyor, kalbi saat gibi çalıştırıyor
Bir parçası sağlık hazinesi! Çiğnediğinizde öksürüğü kesiyor, kalbi saat gibi çalıştırıyor
Doğanın bize sunduğu faydalar saymakla bitmez. Bunlardan biri de defne yaprağıdır. Hem lezzetli bir baharat olarak hem de sağlık açısından birçok faydası bulunan defne yaprağı, yüzyıllardır kullanılan doğal bir ilaç olarak kabul edilir. İşte defne yaprağının faydalanabileceğiniz tüm yararları...
Giriş Tarihi: 19.04.2023 13:32
Güncelleme Tarihi: 19.04.2023 13:41