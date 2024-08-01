Bir porsiyonu yüksek tansiyonu dengeliyor! Faydalarını duyan düzenli tüketecek…

Yüksek tansiyon nedenleri arasında fazla tuz tüketimi, hareketsiz yaşam, obezite, diyabet ve stres gelmektedir. Uzun süre belirti vermeden ilerleyerek böbrek, beyin, kalp ve damar gibi vücudumuz için önemli sistemlere ciddi zararlar verebilir. Kişilerde baş dönmesi, nefes darlığı ve bulanık görme gibi sorunlar meydana gelebilir. Yüksek tansiyonun önüne geçmek için beslenme düzenimize dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle yaz mevsiminde severek tüketilen bir meyve yüksek tansiyonu dengelemede birebirdir. İşte o sağlığa faydaları saymakla bitmeyen meyve…