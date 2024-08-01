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Bir porsiyonu yüksek tansiyonu dengeliyor! Faydalarını duyan düzenli tüketecek…

Yüksek tansiyon nedenleri arasında fazla tuz tüketimi, hareketsiz yaşam, obezite, diyabet ve stres gelmektedir. Uzun süre belirti vermeden ilerleyerek böbrek, beyin, kalp ve damar gibi vücudumuz için önemli sistemlere ciddi zararlar verebilir. Kişilerde baş dönmesi, nefes darlığı ve bulanık görme gibi sorunlar meydana gelebilir. Yüksek tansiyonun önüne geçmek için beslenme düzenimize dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle yaz mevsiminde severek tüketilen bir meyve yüksek tansiyonu dengelemede birebirdir. İşte o sağlığa faydaları saymakla bitmeyen meyve…

Giriş Tarihi: 01.08.2024 12:06 Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 12:06
Bir porsiyonu yüksek tansiyonu dengeliyor! Faydalarını duyan düzenli tüketecek…

Yüksek tansiyon olarak bilinen hipertansiyon, atardamarlardaki kanın normal değerinden çok daha yüksek bir basınçla akmasından dolayı kan basıncının olması gereken düzeyden daha yüksek olması durumudur.

Bir porsiyonu yüksek tansiyonu dengeliyor! Faydalarını duyan düzenli tüketecek…

Yüksek tansiyona sahip kişiler beslenmelerine oldukça dikkat etmeli ve düzenli egzersiz yapmalılar.

Bir porsiyonu yüksek tansiyonu dengeliyor! Faydalarını duyan düzenli tüketecek…

Besin değeri açısından incir, oldukça besleyici bir meyvedir. Kan basıncını kontrol etmeye, sindirim sistemini düzenlemeye, kilo vermeye, kalp sağlığını korumaya ve eklemleri güçlendirmeye destek olur.

Bir porsiyonu yüksek tansiyonu dengeliyor! Faydalarını duyan düzenli tüketecek…

İNCİR KAN BASINCINI DENGELER

İncir tüketimi, kandaki yağ seviyelerine ve kan basıncına etki eder ve damar sağlığının iyileşmesine yardımcı olur.

Bir porsiyonu yüksek tansiyonu dengeliyor! Faydalarını duyan düzenli tüketecek…

Bu durum sonucunda ise yüksek tansiyona bağlı kalp hastalıklarını riskini azaltılmasına yardımcı olur.

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