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Bir tutamı bile şifa veriyor! Her gün tüketildiğinde o hastalığı ortadan kaldıran mucize
Bir tutamı bile şifa veriyor! Her gün tüketildiğinde o hastalığı ortadan kaldıran mucize
Maydanoz, Akdeniz'e özgü çiçekli bir bitkidir. Binlerce yıl boyunca maydanoz, yüksek tansiyon, alerji ve iltihaplı hastalıklar gibi durumları tedavi etmek için kullanıldı. Günümüzde de mutfaklarda en çok kullanılan bu besinin faydaları yeterince bilinmiyor.
Giriş Tarihi: 27.04.2022 08:49
Güncelleme Tarihi: 27.04.2022 08:55