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Bir tutamı bile şifa veriyor! Her gün tüketildiğinde o hastalığı ortadan kaldıran mucize

Maydanoz, Akdeniz'e özgü çiçekli bir bitkidir. Binlerce yıl boyunca maydanoz, yüksek tansiyon, alerji ve iltihaplı hastalıklar gibi durumları tedavi etmek için kullanıldı. Günümüzde de mutfaklarda en çok kullanılan bu besinin faydaları yeterince bilinmiyor.

Giriş Tarihi: 27.04.2022 08:49 Güncelleme Tarihi: 27.04.2022 08:55
Bir tutamı bile şifa veriyor! Her gün tüketildiğinde o hastalığı ortadan kaldıran mucize

Bir tutamı bile şifa veriyor! Her gün tüketildiğinde o hastalığı ortadan kaldıran mucize

Günümüzde hem taze hem de kurutulmuş olarak maydanoz, birçok tarife büyük bir uyum sağlar. Hastalıklarla savaşan en güçlü bitkilerden biri olarak bilinen maydanoz, büyük bir besin değerine sahiptir ve güçlü bir sağlık potansiyeli sunar. İşte o faydalar…

Bir tutamı bile şifa veriyor! Her gün tüketildiğinde o hastalığı ortadan kaldıran mucize

Bir tutamı bile şifa veriyor! Her gün tüketildiğinde o hastalığı ortadan kaldıran mucize

ÖNEMLİ BESİN DEĞERİNE SAHİPTİR

½ su bardağı (30 gram) taze, doğranmış maydanozda;

Bir tutamı bile şifa veriyor! Her gün tüketildiğinde o hastalığı ortadan kaldıran mucize

Bir tutamı bile şifa veriyor! Her gün tüketildiğinde o hastalığı ortadan kaldıran mucize

  • Kalori: 11 kalori
  • Karbonhidrat: 2 gram
  • Protein: 1 gram
  • Yağ: 1 gramdan az
  • Lif: 1 gram
  • A Vitamini: Referans Günlük Alımın (RDI) %108'i
  • C Vitamini: RDI'nin %53'ü
  • K Vitamini: RDI'nin %547'si
  • Folat: RDI'nin %11'i
  • Potasyum: RDI'nin %4'ü
Bir tutamı bile şifa veriyor! Her gün tüketildiğinde o hastalığı ortadan kaldıran mucize

Bir tutamı bile şifa veriyor! Her gün tüketildiğinde o hastalığı ortadan kaldıran mucize

Bitki, kan pıhtılaşması ve kemik sağlığı için oldukça önemli olan K vitamini, başta olmak üzere birçok vitamin açısından zengindir. Maydanoz, aynı zamanda harika bir A ve C vitamini kaynağıdır. Yüksek antioksidan özelliklere sahip olması bitkiyi daha önemli hale getirir.

Bir tutamı bile şifa veriyor! Her gün tüketildiğinde o hastalığı ortadan kaldıran mucize

Bir tutamı bile şifa veriyor! Her gün tüketildiğinde o hastalığı ortadan kaldıran mucize

Ayrıca oldukça düşük kalorisinin yanı sıra lezzetli olması, birçok tarif için en iyi seçeneklerden biri haline getirir.

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