Roza Galeri Roza Sağlık Bir yiyen bir daha unutkanlık yaşamıyor! Fil hafızasına sahip olmanın sırrı o besinde…

Bir yiyen bir daha unutkanlık yaşamıyor! Fil hafızasına sahip olmanın sırrı o besinde…

Çevremizdeki kaynaklar gıdalarlı sadece sağlıklı ve zararlı olarak nitelendirse de aslında durum bundan çok daha karmaşıktır. Bir gıdanın az alımı zararlı olabilirken fazla tüketimi de aynı şekilde negatif bir etki edebilir. Bazı yiyecekler vücudun bir bölümü için harika olabilirken, bir başka bölüm için o kadar da iyi olmayabilir. Örneğin, demir, vücutlarında verimli bir şekilde oksijen döngüsüne sahip olmada sorun yaşayan insanlar için gerekli bir mineraldir, ancak vücutlarında zaten yeterince demir üreten kişiler için mide ağrılarına neden olabilir.

Giriş Tarihi: 29.05.2023 08:21 Güncelleme Tarihi: 29.05.2023 08:32
Bir yiyen bir daha unutkanlık yaşamıyor! Fil hafızasına sahip olmanın sırrı o besinde…

Kısacası, herhangi bir nedenle sağlıklı olarak etiketlenen her şeyi yemeden önce vücudunuzun hangi bölümünü geliştirmek istediğinizi bilmek önemlidir. Neyse ki, hangi yiyeceklerin vücudun hangi bölgelerine yardımcı olduğunu bulmak kolaydır. İşte başta beyin olmak üzere her bölgeye uygun en faydalı gıdalar…

Bir yiyen bir daha unutkanlık yaşamıyor! Fil hafızasına sahip olmanın sırrı o besinde…

BEYİN İÇİN FAYDALI GIDALAR

Beyin açık ara insan vücudundaki en karmaşık organdır. Bu nedenle, keskin kalması için çok çeşitli vitamin ve minerallere ihtiyacı vardır. Beyin sağlığı açısından en iyilerinden bazıları arasında B12 vitamini, C ve D vitaminleri, manganez ve çinko bulunur.

Bir yiyen bir daha unutkanlık yaşamıyor! Fil hafızasına sahip olmanın sırrı o besinde…

KALE

Kale, bir süper gıda olarak birçok listede yerini aldı. Bu lezzetli yapraklı yeşillik, hepsi beyni mutlu etmeye yardımcı olan manganez ve C ve K vitaminleri de dahil olmak üzere sayısız vitamin ve mineralin kaynağıdır.

Bir yiyen bir daha unutkanlık yaşamıyor! Fil hafızasına sahip olmanın sırrı o besinde…

CEVİZ

Araştırmalar, cevizin hafızayı geliştirmeye yardımcı olabileceğini göstermiştir. Proteinler ve DHA yağ asitleri ile dolu olan ceviz, bebeklerden seksenlere kadar herkesin bilişsel sağlığına yardımcı olur.

Bir yiyen bir daha unutkanlık yaşamıyor! Fil hafızasına sahip olmanın sırrı o besinde…

ORMAN MEYVELERİ

Orman meyvelerinin görüntüsünü ve tadını bu kadar güzel yapan flavonoidler, sağlıklı bir beyni korumak için de harikadır. Özellikle çilek ve yaban mersini, yıllar boyunca iyi bir hafızayı korumada harikalar yaratabilir.

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