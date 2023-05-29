Roza Galeri Roza Sağlık Bir yiyen bir daha unutkanlık yaşamıyor! Fil hafızasına sahip olmanın sırrı o besinde…

Bir yiyen bir daha unutkanlık yaşamıyor! Fil hafızasına sahip olmanın sırrı o besinde…

Çevremizdeki kaynaklar gıdalarlı sadece sağlıklı ve zararlı olarak nitelendirse de aslında durum bundan çok daha karmaşıktır. Bir gıdanın az alımı zararlı olabilirken fazla tüketimi de aynı şekilde negatif bir etki edebilir. Bazı yiyecekler vücudun bir bölümü için harika olabilirken, bir başka bölüm için o kadar da iyi olmayabilir. Örneğin, demir, vücutlarında verimli bir şekilde oksijen döngüsüne sahip olmada sorun yaşayan insanlar için gerekli bir mineraldir, ancak vücutlarında zaten yeterince demir üreten kişiler için mide ağrılarına neden olabilir.