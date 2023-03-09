Birkaç saatte tümörleri yok edebilme gücüne sahip olduğu ispatlandı! "Mucize" olarak duyurulan o bitki...

Karahindiba, son yıllarda kanseri nasıl tedavi edebileceğine dair yapılan çalışmalarla bilim dünyasında öne çıkıyor. Özellikle kanser hücreleri üzerindeki etkileri incelenmeye devam etse de tedavi edebildiğine dair birçok umut vaat eden sonuç elde edildi.