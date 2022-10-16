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Böbrek taşlarını takır takır döküyor! Her derde şifa olan bu suyu günde bir bardak içtiğinizde…
Böbrek taşlarını takır takır döküyor! Her derde şifa olan bu suyu günde bir bardak içtiğinizde…
Limon, sağlığa oldukça yararlı vitamin kaynağıdır. Limon, günlük C vitamini ihtiyacınızın yaklaşık %13'ünü karşılayabilir. Ayrıca limon suyu; potasyum, tiamin, B6 vitamini ve folat içerir. Limon suyunun bu faydasını duyduğunuzda sürekli içmek isteyeceksiniz. İşte detayları…
Giriş Tarihi: 16.10.2022 15:04
Güncelleme Tarihi: 16.10.2022 15:15