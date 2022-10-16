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Böbrek taşlarını takır takır döküyor! Her derde şifa olan bu suyu günde bir bardak içtiğinizde…

Limon, sağlığa oldukça yararlı vitamin kaynağıdır. Limon, günlük C vitamini ihtiyacınızın yaklaşık %13'ünü karşılayabilir. Ayrıca limon suyu; potasyum, tiamin, B6 vitamini ve folat içerir. Limon suyunun bu faydasını duyduğunuzda sürekli içmek isteyeceksiniz. İşte detayları…

Giriş Tarihi: 16.10.2022 15:04 Güncelleme Tarihi: 16.10.2022 15:15
Böbrek taşlarını takır takır döküyor! Her derde şifa olan bu suyu günde bir bardak içtiğinizde…

Limon suyunu içerken limonu sıkıp ve ılık suyla seyreltebilirsiniz. Daha sonra asidin diş minesine zarar vermesini önlemek için pipetle içmeniz yeterli olacaktır. Öyleyse gelin birlikte limon suyunun faydalarına bir bakalım.

Böbrek taşlarını takır takır döküyor! Her derde şifa olan bu suyu günde bir bardak içtiğinizde…

SOĞUK ALGINLIĞINI ÖNLER

Ne yazık ki hepimiz ara sıra grip veya soğuk algınlığına yakalanırız. Özellikle yılın daha soğuk aylarında bundan kaçamayız. Neyse ki, biraz limonlu su içerek bağışıklık sisteminizi biraz güçlendirebilirsiniz. Bunun nedeni limonların (ve diğer turunçgillerin) C vitamini açısından zengin olmasıdır.

Böbrek taşlarını takır takır döküyor! Her derde şifa olan bu suyu günde bir bardak içtiğinizde…

SİNDİRİM SORUNLARINA YARDIMCI OLUR

Gerçekten ciddi sindirim sorunları için bir uzmana danışmak her zaman iyi bir fikirdir. Sadece ara sıra hafif semptomlarınız mı var? O zaman bir bardak limon suyu içmeniz bu sorunlara yardımcı olacaktır. Bu, mide sularının salgılanmasına yardımcı olan ve sindirim sisteminizin yiyecekleri daha iyi işlemesini sağlayan sitrik asit içerir.

Böbrek taşlarını takır takır döküyor! Her derde şifa olan bu suyu günde bir bardak içtiğinizde…

EKLEM AĞRISINI RAHATLATIR

Kişi yaşlandıkça eklem ağrıları artar. Bu sadece yaşlılarda değil gençlerde de olabilir. Limonlu su içmek ağrının bir kısmını hafifletmeye yardımcı olabilir. Örneğin, ürik asidi biraz seyrelttiği söylenir.

Böbrek taşlarını takır takır döküyor! Her derde şifa olan bu suyu günde bir bardak içtiğinizde…

BÖBREK TAŞLARINI YOK EDER

Eğer böbrek taşı şikayetiniz varsa ve dayanılmaz ağrılar çekiyorsanız, bu durumda limon suyu içmeniz büyük bir etki sağlayacaktır. Limonun içindeki sitrat, kalsiyum taşlarının oluşmasını önlemeye yardımcı olabilir.

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