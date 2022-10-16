Böbrek taşlarını takır takır döküyor! Her derde şifa olan bu suyu günde bir bardak içtiğinizde…

SİNDİRİM SORUNLARINA YARDIMCI OLUR

Gerçekten ciddi sindirim sorunları için bir uzmana danışmak her zaman iyi bir fikirdir. Sadece ara sıra hafif semptomlarınız mı var? O zaman bir bardak limon suyu içmeniz bu sorunlara yardımcı olacaktır. Bu, mide sularının salgılanmasına yardımcı olan ve sindirim sisteminizin yiyecekleri daha iyi işlemesini sağlayan sitrik asit içerir.