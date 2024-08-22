Boyunuzu 1 ayda 5 cm uzatın! Her gün bu egzersizi yaptığınızda…

Duruşunuz estetik açıdan önemlidir. Kambur durmak bazı kişiler için öz güven düşürücü olabilir. Aynı zamanda duruşunuz dengenizi ve sinir sisteminizi de etkiler. Her gün düzenli olarak egzersiz yapıp duruşunuzu desteklerseniz 50 yaşınıza geldiğinde 30 yaşındaki genç bir kişi gibi görünebilirsiniz. Nasıl mı? İşte her gün 5 dakikanızı ayırarak yapabileceğiniz egzersiz bu egzersiz sayesinde…