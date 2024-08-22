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Boyunuzu 1 ayda 5 cm uzatın! Her gün bu egzersizi yaptığınızda…

Duruşunuz estetik açıdan önemlidir. Kambur durmak bazı kişiler için öz güven düşürücü olabilir. Aynı zamanda duruşunuz dengenizi ve sinir sisteminizi de etkiler. Her gün düzenli olarak egzersiz yapıp duruşunuzu desteklerseniz 50 yaşınıza geldiğinde 30 yaşındaki genç bir kişi gibi görünebilirsiniz. Nasıl mı? İşte her gün 5 dakikanızı ayırarak yapabileceğiniz egzersiz bu egzersiz sayesinde…

Giriş Tarihi: 22.08.2024 15:14 Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 15:14
Boyunuzu 1 ayda 5 cm uzatın! Her gün bu egzersizi yaptığınızda…

Uzmanlara göre kambur durmak sizin boyunuzu 5 cm kısa gösterebilir. Sizler için derlemiş olduğumuz egzersizi yaparak duruş bozukluğunuzun önüne geçerek 5 cm'i geri kazanabilirsiniz.

Boyunuzu 1 ayda 5 cm uzatın! Her gün bu egzersizi yaptığınızda…

ESNEME HAREKETİ

Bu egzersize ilk olarak esneme hareketi ile başlayın.

Boyunuzu 1 ayda 5 cm uzatın! Her gün bu egzersizi yaptığınızda…

Ayağı kaldın ve ayak parmaklarınıza dokunabilmek için eğilin.

Boyunuzu 1 ayda 5 cm uzatın! Her gün bu egzersizi yaptığınızda…

Dizlerinizi hafif bir şekilde bükün, bacak ve sırt bölgesindeki kasların gerilimini serbest bırakın.

Boyunuzu 1 ayda 5 cm uzatın! Her gün bu egzersizi yaptığınızda…

Bu esneme hareketini 30 saniye ve bir dakika arasında ve iki tekrar halinde yapabilirsiniz.

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