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Bu adada yaşayanlar Alzheimer olmuyor! Bilim insanları sırlarını keşfetti: “Her gün bunu içiyorlar…”
Bu adada yaşayanlar Alzheimer olmuyor! Bilim insanları sırlarını keşfetti: “Her gün bunu içiyorlar…”
Uzun ömür uzmanı Dan Buettner, dünyanın en uzun yaşayan insanlarının bulunduğu bölgeleri incelediğinde, Ege'deki bir adanın yalnızca yaşam süresiyle değil, aynı zamanda düşük bunama oranlarıyla da dikkat çektiğini belirtiyor.
Giriş Tarihi: 20.02.2025 08:55
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 08:57