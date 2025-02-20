Bu adada yaşayanlar Alzheimer olmuyor! Bilim insanları sırlarını keşfetti: “Her gün bunu içiyorlar…”

Ancak buradaki diyetin diğer Akdeniz ülkelerinden farklı bir yönü var: Daha az et ve balık tüketiyor, bunun yerine çok daha fazla yeşillik yiyorlar. Öyle ki, hem bahçelerinden hem de doğadan topladıkları yüz kadar farklı yeşil bitkiyi beslenmelerine dahil ediyorlar. Bu bitkiler, kalp ve damar sağlığı için önemli antioksidanları yüksek oranda içeriyor.