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Bu adada yaşayanlar Alzheimer olmuyor! Bilim insanları sırlarını keşfetti: “Her gün bunu içiyorlar…”

Uzun ömür uzmanı Dan Buettner, dünyanın en uzun yaşayan insanlarının bulunduğu bölgeleri incelediğinde, Ege'deki bir adanın yalnızca yaşam süresiyle değil, aynı zamanda düşük bunama oranlarıyla da dikkat çektiğini belirtiyor.

Giriş Tarihi: 20.02.2025 08:55 Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 08:57
Bu adada yaşayanlar Alzheimer olmuyor! Bilim insanları sırlarını keşfetti: Her gün bunu içiyorlar…

Live Well Be Well podcast'inde konuşan Buettner, bu adada yaşayan insanların ABD vatandaşlarına kıyasla ortalama sekiz yıl daha uzun yaşadığını ve neredeyse hiç bunama vakası görülmediğini ifade etti.

Bu adada yaşayanlar Alzheimer olmuyor! Bilim insanları sırlarını keşfetti: Her gün bunu içiyorlar…

ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü'ne (NIH) göre, bugün 6,7 milyon Amerikalı Alzheimer ile yaşıyor ve bu sayının 2060 yılına kadar 13,8 milyona ulaşması bekleniyor. Buna karşın, Buettner'in araştırmalarına göre, Ege'deki bu adada 65 yaş üstü bireyler arasında yalnızca üç hafif bunama vakası tespit edildi.

Bu adada yaşayanlar Alzheimer olmuyor! Bilim insanları sırlarını keşfetti: Her gün bunu içiyorlar…

AKDENİZ DİYETİNİN EN SIKI HALİ

Buettner'e göre adalılar, dünyanın en katı Akdeniz diyetlerinden birini uyguluyor. Beslenme düzenleri büyük ölçüde meyve, sebze, tam tahıllar, baklagiller ve zeytinyağına dayanıyor.

Bu adada yaşayanlar Alzheimer olmuyor! Bilim insanları sırlarını keşfetti: Her gün bunu içiyorlar…

Ancak buradaki diyetin diğer Akdeniz ülkelerinden farklı bir yönü var: Daha az et ve balık tüketiyor, bunun yerine çok daha fazla yeşillik yiyorlar. Öyle ki, hem bahçelerinden hem de doğadan topladıkları yüz kadar farklı yeşil bitkiyi beslenmelerine dahil ediyorlar. Bu bitkiler, kalp ve damar sağlığı için önemli antioksidanları yüksek oranda içeriyor.

Bu adada yaşayanlar Alzheimer olmuyor! Bilim insanları sırlarını keşfetti: Her gün bunu içiyorlar…

ŞİFALI ÇAYLAR VE KAHVE

Adalılar arasında yaygın olan bir diğer alışkanlık ise bitki çayları ve kahve tüketimi. Buettner'e göre her gün, çevrelerinden topladıkları kekik, karahindiba, adaçayı ve biberiye gibi bitkilerle hazırlanan çayları içiyorlar.

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