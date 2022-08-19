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Bu alışkanlık direkt beyne zarar veriyor!

Günlük yaşantımızdaki alışkanlıklarımız beyin sağlığımız üzerinde büyük etkilere sahiptir. Ancak bazı alışkanlıklar çok daha etkilidir ve beyne kötü yönde zarar verebilir. Bu alışkanlıklara ek olarak tükettiğimiz besinler de hem beyin hem de vücut sağlığı üzerinde oldukça etkili. Beyin sağlığınızı korumak, hafızanızı genç ve diri tutmak adına bilmeniz gereken her şey ise bu yazıda sizleri bekliyor.

Giriş Tarihi: 19.08.2022 08:50 Güncelleme Tarihi: 19.08.2022 09:02
Bu alışkanlık direkt beyne zarar veriyor!

EN ZARARLI ALIŞKANLIKLAR

SÜREKLİ OTURMAK

Ortalama bir yetişkin günde ortalama altı buçuk saat oturmaktadır ve bu rakam gündelik hayatımıza bakıldığında oldukça yüksektir.

Bu alışkanlık direkt beyne zarar veriyor!

PLOS One'da 2018 yılında yapılan bir araştırma çok fazla oturmanın beyindeki hafıza kısmı üzerinde etkili olduğunu gösteriyor.

Bu alışkanlık direkt beyne zarar veriyor!

Araştırmacılar 45 ila 75 yaş arası bireylerde beyinde yeni anılar oluşturan kısma MRI tarama makinesi ile baktılar.

Bu alışkanlık direkt beyne zarar veriyor!

Sonuçlar üzerinden insanların günlük ortalama oturma sürelerini de karşılaştırdılar.

Bu alışkanlık direkt beyne zarar veriyor!

En uzun oturan kişilerin beyindeki hafıza bölümü diğer katılımcılara oranla çok daha inceydi.

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