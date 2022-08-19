Bu alışkanlık direkt beyne zarar veriyor!
Günlük yaşantımızdaki alışkanlıklarımız beyin sağlığımız üzerinde büyük etkilere sahiptir. Ancak bazı alışkanlıklar çok daha etkilidir ve beyne kötü yönde zarar verebilir. Bu alışkanlıklara ek olarak tükettiğimiz besinler de hem beyin hem de vücut sağlığı üzerinde oldukça etkili. Beyin sağlığınızı korumak, hafızanızı genç ve diri tutmak adına bilmeniz gereken her şey ise bu yazıda sizleri bekliyor.
Giriş Tarihi: 19.08.2022 08:50
Güncelleme Tarihi: 19.08.2022 09:02