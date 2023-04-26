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Bu baharatı ağzınıza bile sürmeyin! Dayanılmaz kramplara neden oluyor, mideyi adeta deliyor
Bu baharatı ağzınıza bile sürmeyin! Dayanılmaz kramplara neden oluyor, mideyi adeta deliyor
Baharatlar yemeklerimize tat ve aroma katmak için sıklıkla kullanılan malzemelerdir. Ancak bazı baharatlar, özellikle de çok fazla tüketildiğinde sağlık sorunlarına neden olabilir. Bu yazıda, baharatların yan etkileri arasında yer alan bir bahsedeceğiz: Kapsaisin.
Giriş Tarihi: 26.04.2023 09:20
Güncelleme Tarihi: 26.04.2023 09:27