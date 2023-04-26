Bu baharatı ağzınıza bile sürmeyin! Dayanılmaz kramplara neden oluyor, mideyi adeta deliyor

Kapsaisin, aynı zamanda acı biber olarak da bilinen bir baharattır. Bu baharatın ana etken maddesi, capsaicin olarak adlandırılan bir bileşiktir. Kapsaisin, sinir uçlarını uyararak ağrıyı, acıyı ve sıcaklığı hissettirir. Bu nedenle, capsaicin ayrıca ağrı kesici ve anti-inflamatuar özellikleri nedeniyle tıbbi amaçlar için de kullanılır.