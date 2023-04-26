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Bu baharatı ağzınıza bile sürmeyin! Dayanılmaz kramplara neden oluyor, mideyi adeta deliyor

Baharatlar yemeklerimize tat ve aroma katmak için sıklıkla kullanılan malzemelerdir. Ancak bazı baharatlar, özellikle de çok fazla tüketildiğinde sağlık sorunlarına neden olabilir. Bu yazıda, baharatların yan etkileri arasında yer alan bir bahsedeceğiz: Kapsaisin.

Giriş Tarihi: 26.04.2023 09:20 Güncelleme Tarihi: 26.04.2023 09:27
Bu baharatı ağzınıza bile sürmeyin! Dayanılmaz kramplara neden oluyor, mideyi adeta deliyor

Kapsaisin, aynı zamanda acı biber olarak da bilinen bir baharattır. Bu baharatın ana etken maddesi, capsaicin olarak adlandırılan bir bileşiktir. Kapsaisin, sinir uçlarını uyararak ağrıyı, acıyı ve sıcaklığı hissettirir. Bu nedenle, capsaicin ayrıca ağrı kesici ve anti-inflamatuar özellikleri nedeniyle tıbbi amaçlar için de kullanılır.

Bu baharatı ağzınıza bile sürmeyin! Dayanılmaz kramplara neden oluyor, mideyi adeta deliyor

Ancak, capsaicin aynı zamanda mide ve bağırsaklarda da tahrişe neden olabilir.

Bu baharatı ağzınıza bile sürmeyin! Dayanılmaz kramplara neden oluyor, mideyi adeta deliyor

Bu nedenle, çok fazla acı biber tüketmek, mide bulantısı, kusma ve ishal gibi sindirim sorunlarına neden olabilir. Ayrıca, bazı insanlarda ciddi alerjik reaksiyonlara yol açabilir.

Bu baharatı ağzınıza bile sürmeyin! Dayanılmaz kramplara neden oluyor, mideyi adeta deliyor

Kapsaisin ayrıca, bazı insanlarda şiddetli kramplara neden olabilir. Bu kramplar, bazen o kadar şiddetlidir ki, kişinin günlük aktivitelerine devam etmesini engeller.

Bu baharatı ağzınıza bile sürmeyin! Dayanılmaz kramplara neden oluyor, mideyi adeta deliyor

Ayrıca kapsaisin, mide ülseri olan kişilerde de mideyi daha da tahriş edebilir ve rahatsızlığı artırabilir.

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