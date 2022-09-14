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Bu besin anti tümör etkisi yaratıyor! Her gün bir adet yemek hayatınızı kurtaracak...

Diyabet vakalarında yaşanan sürekli artış, bilim camiasında da yankı buldu. Konu hakkında çeşitli uyarılar yapan uzmanlar yeni araştırmalara imza attı. Diyabet riski taşıyan kişilerin sürekli olarak ilaç kullanması ve şekerini kontrol altında tutması büyük önem taşımaktadır. Ancak bazı besinler ilaçlarla benzer bir etki sağlayabilirler. Son zamanlarda yapılan bir araştırmaya göre, diyete ejderha meyvesinin eklenmesi kan basıncını önemli ölçüde azaltabilir.

Giriş Tarihi: 14.09.2022 09:02 Güncelleme Tarihi: 14.09.2022 09:08
Bu besin anti tümör etkisi yaratıyor! Her gün bir adet yemek hayatınızı kurtaracak...

Pre-diyabet, tip 2 diyabet ve kanser hastalarında ejder meyvesinin etkinliğini değerlendirmek için çeşitli çalışmalar yapıldı.

Bu besin anti tümör etkisi yaratıyor! Her gün bir adet yemek hayatınızı kurtaracak...

DİYABETE ÇARE OLUYOR

Hayvan çalışmalarında, meyvenin insülin üreten pankreas hücrelerinin büyümesini sağlayarak diyabeti kontrol ettiği bulunmuştur.

Bu besin anti tümör etkisi yaratıyor! Her gün bir adet yemek hayatınızı kurtaracak...

PLOS ONE'da yayınlanan bir meta-analiz ejder meyvesinin diyabet öncesi ve tip 2 diyabetli hastalarda glikoz kontrolünü değerlendirdi.

Bu besin anti tümör etkisi yaratıyor! Her gün bir adet yemek hayatınızı kurtaracak...

Ejder meyvesinin etkilerini plasebo ile her iki koşula sahip kişilerde karşılaştıran çok sayıda klinik çalışma da araştırmaya dahil edildi.

Bu besin anti tümör etkisi yaratıyor! Her gün bir adet yemek hayatınızı kurtaracak...

Araştırmacılar diyabet öncesi hastalarda, açlık plazma glikozundaki (kan şekeri) genel azalmanın ciddi oranda olduğunu gözlemlediler

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