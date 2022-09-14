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Bu besin anti tümör etkisi yaratıyor! Her gün bir adet yemek hayatınızı kurtaracak...
Bu besin anti tümör etkisi yaratıyor! Her gün bir adet yemek hayatınızı kurtaracak...
Diyabet vakalarında yaşanan sürekli artış, bilim camiasında da yankı buldu. Konu hakkında çeşitli uyarılar yapan uzmanlar yeni araştırmalara imza attı. Diyabet riski taşıyan kişilerin sürekli olarak ilaç kullanması ve şekerini kontrol altında tutması büyük önem taşımaktadır. Ancak bazı besinler ilaçlarla benzer bir etki sağlayabilirler. Son zamanlarda yapılan bir araştırmaya göre, diyete ejderha meyvesinin eklenmesi kan basıncını önemli ölçüde azaltabilir.
Giriş Tarihi: 14.09.2022 09:02
Güncelleme Tarihi: 14.09.2022 09:08